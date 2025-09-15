1 órája
Ide el kell menni már most is, hát még jövőre! 120 milliós beruházás indul a fürdővárosban, az Árpád-kori templomnál
Hévíz 120 millió forint európai uniós támogatást nyert Egregy fejlesztésére. Ennek részeként megújul az Árpád-kori templom környezete. A közbeszerzést még idén kiírják, az egregyi beruházás pedig várhatóan 2026 végére készül el.
Naszádos Péter polgármester elmondta: az Árpád-kori templom melletti területet teraszosan alakítják ki padokkal, pihenőkkel, kertekkel, s ez az út vezet majd a kálváriától a felső útig. Az egregyi beruházás új lendületet hozhat a városrész életében.
Egregyi beruházás: irány a szőlőhegy!
– Ez azt jelenti, hogy körbesétálható lesz az egregyi szőlőhegy. Emellett kialakítunk egy bemutató pincét is – részletezte a város első embere. – A projekt másik részeként az Árpád-kori templom fölött parkolókat alakítunk ki, s építünk egy közösségi mosdót is.
Panorámaterasz, backstage, színpad
E beruházás célja, hogy a helyiek számára találkozó- és pihenőhelyet alakítsanak ki. Az egregyi fejlesztés harmadik projektje pedig kizárólag önkormányzati forrásból valósul meg. A parkoló felett panorámaterasz, backstage és színpad épül, ahol például rooftop partikat, mini színpadi előadásokat és dzsesszkoncerteket lehet tartani.
Mesevilág épül
– Mesevilágot szeretnénk kialakítani, ahol összejöhetnek és közösséget építhetnek a fiatalok, másrészt olyan előadásokat tervezünk ide, amelyek illenek ebbe a gyönyörű környezetbe. Tervezünk például egregyi jazz fesztivált, amelybe bevonjuk majd a helyi vendéglátó egységeket is. Velük közösen szeretnénk programokat kialakítani, hogy új életet leheljünk Egregybe.
A tervek szerint még idén kiírják a közbeszerzést, amely magába foglalja a Széchenyi utcai, mocsárciprus fasor melletti szakasz felújítását is.
Mi épül Egregyen?
- az Árpád-kori templom melletti területet teraszosan alakítják ki padokkal, pihenőkkel, kertekkel, bemutató pincével
- az Árpád-kori templom fölött találkozó- és pihenőhelyet alakítsanak ki, parkolókkal
- a parkoló fölött panorámaterasz, backstage és színpad épül