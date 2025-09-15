szeptember 15., hétfő

Hévíz szárnyal

1 órája

Ide el kell menni már most is, hát még jövőre! 120 milliós beruházás indul a fürdővárosban, az Árpád-kori templomnál

Címkék#Naszádos Péter#beruházás#Hévíz#fejlesztés#Egregy

Hévíz 120 millió forint európai uniós támogatást nyert Egregy fejlesztésére. Ennek részeként megújul az Árpád-kori templom környezete. A közbeszerzést még idén kiírják, az egregyi beruházás pedig várhatóan 2026 végére készül el.

Péter B. Árpád

Naszádos Péter polgármester elmondta: az Árpád-kori templom melletti területet teraszosan alakítják ki padokkal, pihenőkkel, kertekkel, s ez az út vezet majd a kálváriától a felső útig. Az egregyi beruházás új lendületet hozhat a városrész életében.

Az egregyi beruházás látványterve
Az egregyi beruházás látványterve. A beruházás várhatóan 2026 végére készül el
Forrás: önkormányzat

Egregyi beruházás: irány a szőlőhegy!

– Ez azt jelenti, hogy körbesétálható lesz az egregyi szőlőhegy. Emellett kialakítunk egy bemutató pincét is – részletezte a város első embere. – A projekt másik részeként az Árpád-kori templom fölött parkolókat alakítunk ki, s építünk egy közösségi mosdót is. 

Az Árpád-kori templom éjjeli kivilágításban
Az Európa-hírű templom éjjeli kivilágításban. Ilyen lesz…
Forrás: önkormányzat

Panorámaterasz, backstage, színpad

E beruházás célja, hogy a helyiek számára találkozó- és pihenőhelyet alakítsanak ki. Az egregyi fejlesztés harmadik projektje pedig kizárólag önkormányzati forrásból valósul meg. A parkoló felett panorámaterasz, backstage és színpad épül, ahol például rooftop partikat, mini színpadi előadásokat és dzsesszkoncerteket lehet tartani. 

A fejlesztés során panorámaterasz, backstage és színpad épül
A parkoló felett panorámaterasz, backstage és színpad épül
Forrás: önkormányzat

Mesevilág épül

– Mesevilágot szeretnénk kialakítani, ahol összejöhetnek és közösséget építhetnek a fiatalok, másrészt olyan előadásokat tervezünk ide, amelyek illenek ebbe a gyönyörű környezetbe. Tervezünk például egregyi jazz fesztivált, amelybe bevonjuk majd a helyi vendéglátó egységeket is. Velük közösen szeretnénk programokat kialakítani, hogy új életet leheljünk Egregybe. 

A tervek szerint még idén kiírják a közbeszerzést, amely magába foglalja a Széchenyi utcai, mocsárciprus fasor melletti szakasz felújítását is.

Naszádos Péter Hévíz polgármestere interjú közben az egregyi beruházásról
Naszádos Péter: Mesevilágot szeretnénk kialakítani, ahol összejöhetnek és közösségeket építhetnek a fiatalok
Fotó: HTV

 

Mi épül Egregyen?

  • az Árpád-kori templom melletti területet teraszosan alakítják ki padokkal, pihenőkkel, kertekkel, bemutató pincével
  • az Árpád-kori templom fölött találkozó- és pihenőhelyet alakítsanak ki, parkolókkal
  • a parkoló fölött panorámaterasz, backstage és színpad épül

 

