Városháza – Zalaegerszeg
1 órája
Egészség Akadémia - ingyenes előadásra várja Önt is a professzor Zalaegerszegen
Alvás, álom, biológiai ritmusok és egészség témában előadás várja az érdeklődőket Zalaegerszegen. Előadó: prof. dr. Purebl György, a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének igazgatója.
Időpont: 2025. szeptember 23. (kedd), 17.00
Helyszín: Városi Hangverseny- és Kiállítóterem.
A részvétel ingyenes.
