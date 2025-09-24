Minden eddiginél pompásabb lesz az Egerszegi Advent, ezt ígérik

Több helyszín, még több program és még több fény várja majd a látogatókat – tavaly így vezette fel sajtótájékoztatóján az Egerszegi Advent programsorozatát Balaicz Zoltán polgármester. Nos, idén ezt is überelni szeretnék, derült ki a polgármester Facebook-posztjából.

Egerszegi Advent 2024: a fotóponton sokan fényképeszkedtek

Fotó: Pezzetta Umberto

"Korainak tűnhet, de megtartottuk az első egyeztetést az Egerszegi Adventtel kapcsolatban, hiszen egy ilyen hosszú, több hetes és nagyszabású rendezvény több intézmény és sok ember három hónapos munkája eredményeként valósul meg" – írta az idei előkészületekről, s azt ígérte: "2025-ben minden korábbi Egerszegi Adventet felül fogunk múlni". Újabb helyszínek bevonásán, a programkínálat bővítésén dolgoznak idén is, és az ünnepi fényáradat újabb elemekkel gazdagodik. Mindezen túl egy igazi újdonság, gyönyörű meglepetés várja majd a látogatókat, írta a polgármester, de erről konkrétumot egyelőre nem árult el.

Mikor kezdődik az Egerszegi Advent?

A Dísz téren az Egerszegi Advent 2025. november 24-én, hétfőn nyitja meg kapuit

és december 24-én, szerdán 13 óráig várja a látogatókat.

A hivatalos megnyitó és a fények felkapcsolása november 28-án, pénteken, 17 órakor lesz.

Az adventi programok központja tavaly a szokásoknak megfelelően a Dísz tér volt, ahol 16 pavilon várta az érdeklődőket étel- és italkínálattal, karácsonyi ajándéktárgyakkal. A szökőkút fedett és fűtött terasszá alakult át, a téren jégpálya működött. Az ünnepi hangulatot a fellépők tették teljessé, az élő betlehem és a fotópontok is sok látogatót vonzottak.