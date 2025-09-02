szeptember 2., kedd

Lezárták

1 órája

Ég egy kamion az M7-esen! Megbénult a sztráda forgalma

Kiégett egy kamion az M7-es autópályán. Nem sokkal ezelőtt ezelőtt kapott lángra a hatalmas jármű, írja somogyi testvérportálunk.

Zaol.hu

A kamion a Letenye felé vezető oldalon, Polgárdi közelében, a 79. és a 80. kilométerszelvény között kapott lángra, emiatt ezt a szakaszt teljes szélességében lezárták. A közlekedés így megbénult, a Balaton felé tartó autók feltorlódtak.

Részletek a sonline.hu-n.

Teljes terjedelmében égett a kamion 
Fotó: Jacek Hanusz

Zala egyik legfontosabb útszakaszán, a 86-oson is nagy fennakadás volt a tegnapi súlyos baleset miatt - az érintett kamionos nem fogadta el a magyar műszaki mentők segítségét, ezért késő estig húzódott a mentés. A történtekről ebben a cikkünkben olvashat.

 

 

