Ég egy kamion az M7-esen! Megbénult a sztráda forgalma

A kamion a Letenye felé vezető oldalon, Polgárdi közelében, a 79. és a 80. kilométerszelvény között kapott lángra, emiatt ezt a szakaszt teljes szélességében lezárták. A közlekedés így megbénult, a Balaton felé tartó autók feltorlódtak.

Részletek a sonline.hu-n.

Teljes terjedelmében égett a kamion

Fotó: Jacek Hanusz

Zala egyik legfontosabb útszakaszán, a 86-oson is nagy fennakadás volt a tegnapi súlyos baleset miatt - az érintett kamionos nem fogadta el a magyar műszaki mentők segítségét, ezért késő estig húzódott a mentés. A történtekről ebben a cikkünkben olvashat.