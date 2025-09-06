3 órája
Fergeteges hangulatban bulizott több ezer ember a zalai városban (galériákkal, videókkal)
Több ezer ember előtt adott koncertet pénteken este az Erzsébet-téren a Takáts Tamás Blues Band és az Edda Művek. Az Edda Művek koncertjére már mozdulni sem lehetett a téren, mindenki együtt énekelte a zenekarral a legnagyobb slágereket.
Fotó: Szakony Attila
A két legendás együttes, a Takáts Tamás Blues Band és az Edda Művek a Szerencsejáték Zrt. és a NagyON Kanizsa szervezésében érkezett az Erzsébet térre. Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő sokat tett azért, hogy a legendák Nagykanizsán koncertezzenek. A koncert helyszínén elmondta: néhány hónappal ezelőtt jött egy lehetőség, hogy ez a két ikonikus együtt fellépjen a városban.
Edda Művek: ingyenes koncert
– Azonnal lecsaptam erre a nagyszerű lehetőségre és örülök annak, hogy az Erzsébet téren ingyenesen ilyen kiváló zenészek léphettek a közönség elé – folytatta. – Mindkét zenekar a legnépszerűbbek közé tartozik ma Magyarországon.
Legendák a színpadon
Ahogy a tér fokozatosan megtelt rajongókkal és érdeklődőkkel, a fellépők is megérkeztek a backstage-be. Takáts Tamás portálunknak elmondta: a nagykanizsai közönségnek ezúttal egy rövidebb programmal készültek, de a legkorábbi daloktól kezdve a legutolsó, most megjelent 10. nagylemezünkig válogattak számokat. Aztán megérkezett Nagykanizsára az Edda Művek: Pataky Attila, Alapi István, Gömöry Zsolt, Kicska László és Benkó Ákos. Az Edda Művek tagjai egybehangzóan állították: nagy kincs, hogy a közönség, a rajongóik szinte minden dalukat kívülről fújják. Összesen körülbelül 250 daluk van, viszont ebből csak 24 szólalhat meg a színpadon egy este.
A közönség is jól szórakozott
A közönség először a Takáts Tamás Blues Band Pocsolyába léptem című szerzeményét énekelte a bandával. Aztán következett az Edda Művek, amely kiváló koncertélményt varázsolt a színpadra. A legnagyobb slágereket együtt énekelte a közönség a csapattal, sőt olykor a rajongók hangjától zengett a Nagykanizsa belvárosának szíve.
Takács Tamás koncertje NagykanizsánFotók: Szakony Attila
Edda koncert NagykanizsánFotók: Szakony Attila
