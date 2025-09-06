Fergeteges hangulatban bulizott több ezer ember a zalai városban (galériákkal, videókkal)

A két legendás együttes, a Takáts Tamás Blues Band és az Edda Művek a Szerencsejáték Zrt. és a NagyON Kanizsa szervezésében érkezett az Erzsébet térre. Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő sokat tett azért, hogy a legendák Nagykanizsán koncertezzenek. A koncert helyszínén elmondta: néhány hónappal ezelőtt jött egy lehetőség, hogy ez a két ikonikus együtt fellépjen a városban.

Cseresnyés Péter sokat tett azért, hogy a legendák Nagykanizsán lépjenek fel, itt az Edda Művek tagjaival látható

Fotó: Szakony Attila

Edda Művek: ingyenes koncert

– Azonnal lecsaptam erre a nagyszerű lehetőségre és örülök annak, hogy az Erzsébet téren ingyenesen ilyen kiváló zenészek léphettek a közönség elé – folytatta. – Mindkét zenekar a legnépszerűbbek közé tartozik ma Magyarországon.

Takáts Tamás hangolta a közönséget az Edda Művek fellépése előtt

Fotó: Szakony Attila

Legendák a színpadon

Ahogy a tér fokozatosan megtelt rajongókkal és érdeklődőkkel, a fellépők is megérkeztek a backstage-be. Takáts Tamás portálunknak elmondta: a nagykanizsai közönségnek ezúttal egy rövidebb programmal készültek, de a legkorábbi daloktól kezdve a legutolsó, most megjelent 10. nagylemezünkig válogattak számokat. Aztán megérkezett Nagykanizsára az Edda Művek: Pataky Attila, Alapi István, Gömöry Zsolt, Kicska László és Benkó Ákos. Az Edda Művek tagjai egybehangzóan állították: nagy kincs, hogy a közönség, a rajongóik szinte minden dalukat kívülről fújják. Összesen körülbelül 250 daluk van, viszont ebből csak 24 szólalhat meg a színpadon egy este.

Sokan énekeltek és táncoltak az Edda Művek koncertjén Nagykanizsa belvárosában

Fotó: Szakony Attila

A közönség is jól szórakozott

A közönség először a Takáts Tamás Blues Band Pocsolyába léptem című szerzeményét énekelte a bandával. Aztán következett az Edda Művek, amely kiváló koncertélményt varázsolt a színpadra. A legnagyobb slágereket együtt énekelte a közönség a csapattal, sőt olykor a rajongók hangjától zengett a Nagykanizsa belvárosának szíve.