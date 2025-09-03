Konfliktus
29 perce
Durrogás a Balatonnál – lassan élhetetlen lesz a Zalához közeli város
Mitől zajos a Balaton? A durrogás már sokak idegeire megy, írja somogyi testvérportálunk.
A borászok egy része ugyanis hangágyúkkal próbálja távol tartani a seregélyeket, ezért Balatonlellén szinte folyamatos a durrogtatás. A helyiek szerint azonban vannak más módszerek is, amelyek kevéssé zavaróak. A település lassan élhetetlen lesz, miközben egyre több a seregély.
Hogy mi lehet a megoldás, arról a sonline.hu ír.
