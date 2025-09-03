Durrogás a Balatonnál – lassan élhetetlen lesz a Zalához közeli város

A borászok egy része ugyanis hangágyúkkal próbálja távol tartani a seregélyeket, ezért Balatonlellén szinte folyamatos a durrogtatás. A helyiek szerint azonban vannak más módszerek is, amelyek kevéssé zavaróak. A település lassan élhetetlen lesz, miközben egyre több a seregély.

A seregélyeket próbálják elűzni a hangágyúkkal a Balaton mellett

Forrás: sonline.hu

Hogy mi lehet a megoldás, arról a sonline.hu ír.