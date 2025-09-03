szeptember 3., szerda

Konfliktus

1 órája

Durrogás a Balatonnál – lassan élhetetlen lesz a Zalához közeli város

Mitől zajos a Balaton? A durrogás már sokak idegeire megy, írja somogyi testvérportálunk.

Zaol.hu

A borászok egy része ugyanis hangágyúkkal próbálja távol tartani a seregélyeket, ezért Balatonlellén szinte folyamatos a durrogtatás. A helyiek szerint azonban vannak más módszerek is, amelyek kevéssé zavaróak. A település lassan élhetetlen lesz, miközben egyre több a seregély. 

A seregélyeket próbálják elűzni a hangágyúkkal a Balaton mellett
Forrás: sonline.hu

Hogy mi lehet a megoldás, arról a sonline.hu ír.

 

