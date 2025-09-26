Ez lesz a legnagyobb probléma a dunántúli ingatlanpiacon – az Otthon Start lendületet adott, de...

A Duna House legfrissebb elemzése szerint jelentősen, a tavalyihoz képest harmadával lerövidült az ingatlanok értékesítési ideje hazánkban. Az Otthon Start Program hatása pedig már most érzékelhető, tudtuk meg Taar Ottótól, az Otthon Centrum zalaegerszegi vezetőjétől. A szakember érdeklődésünkre elmondta: nagyon nagy az érdeklődés, ám a kínálat sajnos nincs ezzel összhangban. Így áll most a dunántúli ingatlanpiac.

A dunántúli ingatlanpiac ugyancsak megbolydult. Sokan kivárták az Otthon Start Program indulását.

Fotó: Mozsár Eszter / Zalai Hírlap

Dunántúli ingatlanpiac: az érdeklődés nagy

– Azt látjuk, hogy sokan vennének akár új vagy használt lakást, ám egyelőre az építőipar még nem érte úgy utol magát, ahogy az emberek szeretnék – mondta az irodavezető. – Egyelőre még nem ugrottak akkorát az árak, ám elképzelhető, hogy nemsokára elindulnak felfelé az óriási kereslet miatt. Azt tapasztaljuk, hogy az üres, közművesített telkek iránt is egyre többen érdeklődnek. Dunántúli, zalai városban már alig találunk eladó telket, s az átalakításra váró Kádár-kockák ára is elérte a 30 millió forintot. Látható továbbá, hogy a vevők sokkal gyorsabban döntenek, nem sokat hezitálnak. Régebben egy-egy érdeklődő több hónapot is várt az igazira, ez az idő valóban lerövidült. Egy családi ház esetében 1-2 hét alatt döntés születik.

A Duna House elemzése szerint Kelet-Magyarországon 138 napról 94 napra, a Dunántúlon pedig 142 napról 108 napra csökkent az értékesítési idő. A Duna House hálózatában az Otthon Start bejelentését követően látványosan megugrott az ingatlanmegtekintések száma: augusztusban közel 54 százalékkal több volt, mint júliusban.

Lendületet adott az Otthon Start Program

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője ugyancsak arról számolt be szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében, hogy szeptember első három hetében 26 ezer 451 lakóingatlan-hirdetést adtak fel a tulajdonosok és ingatlanközvetítők, ami 20 százalékos bővülésnek felel meg az előző év azonos időszakához képest. "Az Otthon Start Program hatása most már nemcsak a keresleti oldalon, hanem a kínálatban is kézzelfogható. Az eladók fantáziáját is beindította a támogatás, hiszen sokan most érzik elérkezettnek az időt a továbbköltözésre. Ez a piaci dinamika különösen erős Budapesten és a nagyvárosokban, ahol a tulajdonosi friss hirdetések számának növekedése messze meghaladja az ingatlanközvetítőkét”, írja Balogh László.