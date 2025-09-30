Dunántúli álrendőrök akcióban – 10 milliós átverés

Ismét sikerrel jártak azok az ismeretlen csalók, akik a BRFK alkalmazottjaként bemutatkozva hívtak fel telefonon egy gyanútlan nőt, számolt be a police.hu. Rávették, hogy az általuk megadott számlaszámra utalja el megtakarításai egy részét, több részletben. Az „akció” alatt folyamatosan szóval tartották, többször visszahívták.

A rendőrség figyelmeztet: ne dőljünk be! Kétkedjünk, kétkedjünk, kétkedjünk...

Fotó: police.hu

Többnyire egy nő tartotta vele a kapcsolatot, de rövid időre egy férfi is bekapcsolódott a beszélgetésbe, ezzel is alátámasztva a sztori hitelességét. A tőrbe csalt nő a pénzintézet alkalmazottjával utaltatta el az összegeket. A tranzakció után is keresték a „rendőrök”, próbálták rávenni, hogy a számláján maradt többi pénzét is utalja el, de ennek a kérésnek már nem tett eleget.