"Üdv újra a dugóban!” – videón a tanév első reggele Kanizsán 

Kora reggel indultunk útnak, pontosan 7:15-kor, hogy felmérjük, milyen közlekedési káoszt okoz a városban az iskolakezdés. Alig hogy rákanyarodtunk a Sugár utcára, már a dugó kellős közepén találtuk magunkat. Autók hosszú sora araszolt, miközben gyalogosan érkező diákokat csak elvétve láttunk, ergó a túlnyomó többség a kényelmet választotta.

A belvárosban dugó volt, de a Hevesi utcán ütemesen lehetett haladni a tanév első napján Nagykanizsán. Fotó: Szakony Attila

Dugó – a Sugár utca és Rozgonyi utca kereszteződésében hatalmas torlódás volt

A Sugár utca-Rozgonyi utca kereszteződéséhez 7:30-kor értünk, ahol láttuk, hogy rendőr irányítja a forgalmat. És ez itt nem a kritika, éppen ellenkezőleg, ha nem állt volna senki a kereszteződésben, talán még most is ott rostokolnánk.

Ráfordultunk a Rozgonyi utcára, ahol hasonló volt a helyzet, a keleti városrészből hömpölygött a sok autó, amelyek fel-feltorlódtak a gyalogátkelőhelyek előtt. A Huszti téri körforgalomhoz érve hamar sikerült továbbhaladni a Teleki utca irányába, ahol viszont a belváros felé vezető két sávban ismét rengeteg autó torlódott fel.

A most épülő Hevesi-Rózsa utcai körforgalomban nem volt komoly fennakadás. Fotó: Szakony Attila

A város útjain rengeteg volt az autó

A Hevesi utcára 7:40-kor kanyarodtunk. Meglepő módon, ütemesen lehetett haladni, még a Hevesi-Rózsa utca kereszteződésében is, ahol éppen most építik a körforgalmat. Tegyük hozzá, az önkormányzat részéről talán nem volt a legszerencsésebb az iskolakezdésre időzíteni az építkezést, jóllehet már 5 éve ígéretet tett a városvezetés a beruházás megvalósítására.

Összegezve a tapasztalatokat elmondható: az idei szeptemberi tanévkezdet nem sokban különbözött a korábbiaktól, a forgalmat irányító rendőrök a helyükön voltak, a város útjain rengeteg volt az autó, de a sofőrök többsége nyugodt és előzékeny volt.