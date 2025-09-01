1 órája
"Üdv újra a dugóban!” – videón a tanév első reggele Kanizsán
Az iskolakezdéssel visszatértek a reggeli és délutáni dugók Nagykanizsa közlekedésébe. Hétfőn reggel körbejártuk a várost, s arra a keserű megállapításra jutottunk: semmi sem változott. A Sugár és Rozgonyi utca már 7:20-kor bedugult, hatalmas volt a torlódás a Teleki utcán is, ugyanakkor a Rózsa és Hevesi utcai kereszteződés meglepően szellősnek bizonyult.
Reggeli pillanatkép a kanizsai dugóról.
Fotó: Szakony Attila
Kora reggel indultunk útnak, pontosan 7:15-kor, hogy felmérjük, milyen közlekedési káoszt okoz a városban az iskolakezdés. Alig hogy rákanyarodtunk a Sugár utcára, már a dugó kellős közepén találtuk magunkat. Autók hosszú sora araszolt, miközben gyalogosan érkező diákokat csak elvétve láttunk, ergó a túlnyomó többség a kényelmet választotta.
Dugó – a Sugár utca és Rozgonyi utca kereszteződésében hatalmas torlódás volt
A Sugár utca-Rozgonyi utca kereszteződéséhez 7:30-kor értünk, ahol láttuk, hogy rendőr irányítja a forgalmat. És ez itt nem a kritika, éppen ellenkezőleg, ha nem állt volna senki a kereszteződésben, talán még most is ott rostokolnánk.
Ráfordultunk a Rozgonyi utcára, ahol hasonló volt a helyzet, a keleti városrészből hömpölygött a sok autó, amelyek fel-feltorlódtak a gyalogátkelőhelyek előtt. A Huszti téri körforgalomhoz érve hamar sikerült továbbhaladni a Teleki utca irányába, ahol viszont a belváros felé vezető két sávban ismét rengeteg autó torlódott fel.
A város útjain rengeteg volt az autó
A Hevesi utcára 7:40-kor kanyarodtunk. Meglepő módon, ütemesen lehetett haladni, még a Hevesi-Rózsa utca kereszteződésében is, ahol éppen most építik a körforgalmat. Tegyük hozzá, az önkormányzat részéről talán nem volt a legszerencsésebb az iskolakezdésre időzíteni az építkezést, jóllehet már 5 éve ígéretet tett a városvezetés a beruházás megvalósítására.
Összegezve a tapasztalatokat elmondható: az idei szeptemberi tanévkezdet nem sokban különbözött a korábbiaktól, a forgalmat irányító rendőrök a helyükön voltak, a város útjain rengeteg volt az autó, de a sofőrök többsége nyugodt és előzékeny volt.