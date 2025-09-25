szeptember 25., csütörtök

Gyász

1 órája

Elhunyt a zalai kórház egykori főorvosa

Életének 93. évében elhunyt dr. Antal Károly - közölte honlapján a Keszthelyi Kórház.

Zaol.hu

Dr. Antal Károly 1963-ban szerzett orvosi diplomát. 1968-ban pszichiátria, 5 év múlva neurológiai szakvizsgát tett. 1974-ben került a Keszthelyi Kórház pszichiátriai szakrendelésére, 1992-ben addiktológiai szakorvosi képesítést szerzett. 1996-ban a Pszichiátriai és Addiktológiai Szakrendelés főorvosaként vonult nyugdíjba, de 2013-ig tovább dolgozott a városi kórházban. Munkáját mindvégig alázattal, maximális lelkiismeretességgel végezte. Több mint 39 éven át tevékenykedett Keszthely város és környéke lakosságának egészségéért. Az Egészségügyi Miniszter több évtizeden keresztül végzett, kimagasló egészségügyi munkássága elismeréséül 2006-ban Batthyány-Strattmann László-díjban részesítette - emlékezett meg az egykori főorvosról a Keszthelyi Kórház.

Dr. Antal Károly a város életében kifejtett kiemelkedő tevékenysége elismeréséül a „Keszthely Város Szolgálatáért” kitüntetést is megkapta.

Nyugodjék békében!

 

 

