Legendás hírű zalai zenész hunyt el
A Kon-Tiki együttes tagjaként Zalaegerszegen kezdte pop-rockzenészi karrierjét, majd országos ismertségű csapatok tagja lett az a fuvolás és szaxofonos, aki néhány nappal ezelőtt, szeptember 13-án hunyt el. Bár Horváth Péterként anyakönyvezték, ám a zenésztársai és a közönség egyaránt Dörge néven ismerte meg őt, s így is marad meg a rajongók emlékezetében.
A zalaegerszegi születésű Horváth Péter, azaz Dörge annak a legendás hírű zenekarnak volt egyik alapítója, amely a nyugat-dunántúli régióban az elsők közt kezdett pop- és rockzenét, vagy ahogy akkoriban nevezték, beat dalokat játszani. Az 1963. szeptember 15-i megalakulásuk idején ugyan még a Kon-Tiki nevet vették fel, ám azt röviddel később a sokkal jobban hangzó, s az elsöprő zenei energiákat is kifejező Cyklonra cserélték. A Cyklon – amelynek alapító tagjai Dörge mellett Gondár Lajos, Orbán Hota Sándor, Tóth János, azaz Trutymó, Horváth Kálmán és Tunyogi Péter, alias Tunyó voltak – Zalaegerszeg első olyan zenekara volt, amelynek nemcsak a hírneve él napjainkig, de az országos folyamatokra is képes volt hatást gyakorolni. Egyrészt azzal, hogy ismertségük hétről hétre, hónapról hónapra nőtt a régióban, ahol egymás után zsebelték be a különböző szakmai és közönségdíjakat, de Tunyogi Péter és Tóth János személyében olyan személyiségeket is kinevelt ez a csapat, akik a későbbiekben – már a Cyklon 1971-es feloszlása után – évtizedeken át élvonalbeli zenészeknek számítottak. Tunyó például Vikidál távozása után a P.Mobil énekese lett, majd saját zenekara, a TRB frontembereként a legkifinomultabb hazai hard rock dalok elkészítésében vállalt szerepet, Trutymó pedig előbb Bergendy, majd a Hobo Blues Band gitárosaként írta be nevét a rocktörténeti aranykönyvbe. S persze ott volt Dörge. aki szintén példás karriert mutathat fel. Tehetségét jól jelzi, hogy a Cyklon után ő is olyan zenekarokban játszott, amelyek ugyancsak meghatározó formációi voltak a hazai pop- és rockzenei színtérnek.
Dörge zenekarai
Dörge zenekarai közül a Baksa Soós János nevével fémjelzett Kex – mint az első progresszív rockzenét játszó hazai formáció – egyszerre tudott a rendszer elleni lázadás szimbóluma és a zenei innováció megtestesítője lenni, a Meteor a kifinomult zenei ízlést, míg az Old Boys az igényes szórakoztatást képviselte. Úgy tűnik, a zalaegerszegi születésű szaxofonos-fuvolista utóbbiban találta meg leginkább a helyét, hiszen a kilencvenes évektől a szórakoztató zenélés vált a fő profiljává. Az Old Boys-ból való távozása után olyan közismert party zenekarokban játszott, mint
- a Happy Army,
- a Gönczi Gábor énekessel működő Smile,
- vagy a saját projektje, a Dörge Music Show.
Egy szakíró méltató sorai
„Dörge szerethető, kollegiális, jólelkű és sokoldalú, remek és mindig vidám muzsikus volt” – írta róla Hegedűs István szakíró. Olyan ember, „akit a Jóisten is a színpadra teremtett. Aki sohasem kényszerből, unottan, de jókedvűen, igazi móka-, vagy ceremóniamesterként állt a közönség elé. Neki mindegy, hogy tenor- vagy a nehéz súlycsoportú baritonszaxofon, klarinét, esetleg épp fuvola volt soron. A megrögzött Old Boys-fanoknak örök emlék marad, amint talpig búvárruhában, összepréselt torokkal, maximális énekes átéléssel, teljesítménnyel adja elő a Beach Boys legendás Surfin’ Bird-jét, vagy éppen a Champs együttes Tequila dalának elhíresült tenorszaxofon témáját. Mindig pontosan, precízen és kellő zenei alázattal. Hiszen Dörgének, akár generációja krémjének, ez magától értetődően belülről, szívéből-lelkéből fakad.”