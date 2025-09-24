Látni is élmény
1 órája
Luxus a köbön: dögös sportautók sorakoztak fel egy zalai étterem parkolójában
Mennyi Porsche! Igazán üdítő látvány.
Látványos sportautókkal érkeztek vendégek Sormásra
Fotó: István Parkhotel/Facebook
Különleges vendégek érkeztek egy zalai étterem, a sormási István Parkhotel & Gasztrofarm parkolójába szerda délután. A Porsche-tulajdonosok információink szerint a horvát hegyek között kirándultak és hazafelé betértek az étterembe. A színes sportautók igazán üdítő látványt nyújtanak ebben a borongós időben.
