Látni is élmény

1 órája

Luxus a köbön: dögös sportautók sorakoztak fel egy zalai étterem parkolójában

Címkék#Porsche#sportautó#vendég

Mennyi Porsche! Igazán üdítő látvány.

Benedek Bálint
Látványos sportautókkal érkeztek vendégek Sormásra

Fotó: István Parkhotel/Facebook

Különleges vendégek érkeztek egy zalai étterem, a sormási István Parkhotel & Gasztrofarm parkolójába szerda délután. A Porsche-tulajdonosok információink szerint a horvát hegyek között kirándultak és hazafelé betértek az étterembe. A színes sportautók igazán üdítő látványt nyújtanak ebben a borongós időben.

Gyönyörű sportautók sorakoztak fel az étterem parkolójában
Fotó: István Parkhotel/Facebook

 

A sportautók hátsó idomai is vonzzák a tekinteteket
Fotó: István Parkhotel/Facebook

 

 

