Luxus a köbön: dögös sportautók sorakoztak fel egy zalai étterem parkolójában

Különleges vendégek érkeztek egy zalai étterem, a sormási István Parkhotel & Gasztrofarm parkolójába szerda délután. A Porsche-tulajdonosok információink szerint a horvát hegyek között kirándultak és hazafelé betértek az étterembe. A színes sportautók igazán üdítő látványt nyújtanak ebben a borongós időben.

Gyönyörű sportautók sorakoztak fel az étterem parkolójában

Fotó: István Parkhotel/Facebook