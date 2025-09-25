Kinek a holttestét találták meg Nagykanizsán? Senki sem tudja, ki volt a fekete dzsekis férfi

A rendőrségi szakzsargonban és a közbeszédben is egyaránt döglött aktáknak nevezett, hosszú ideje, akár több évtizede megoldatlan ügyek bemutatásával hosszabb ideje foglalkozunk már hírportálunkon. A héten olyan eseteket vettünk elő, amelyek kapcsán ismeretlen holttestek vagy holttestrészek azonosításához kéri a lakosság segítségét a hatóság. Zalában jelenleg hat ilyen esetről tudunk, ezekből kedden, illetve szerdán kettőt-kettőt már olvasóink elé tartunk. Sorozatunk harmadik, s egyelőre befejező részében a Nagykanizsai Rendőrkapitányság által elrendelt körözéseket vesszük elő a police.hu adatbázisa alapján.

Harminc esztendeje nyitott kérdés, hogy kinek a holtteste került elő 1995. március 8-án Nagykanizsán. Folytatjuk a "döglött akták" sorozatot.

A döglött akták zalai csúcstartója

Ezek egyike zalai csúcstartónak számít, hiszen már több mint harminc esztendeje nyitott a kérdés, hogy kinek a holtteste került elő 1995. március 18-án Nagykanizsán. A rendőrségi körözés szerint az elhunyt férfi 176-180 centiméter magas, köpcös testalkatú, őszes-barna hajszínű volt, kecskeszakáll típusú arcszőrzetet viselt. Jobb felkarján és a jobb kézhátának oldalán tűszúrás nyomai voltak láthatóak. Az elhunyt a halála idején zöld színű katonai gyakorló ruhát – nadrágot és kabátot –, illetve ez utóbbi alatt kék pólót és fekete, a vállán mályvás-lilás színezetű szabadidőfelsőt viselt. A lábán világosbarna magas szárú túracipő, a fején piros baseball sapka volt. A holttest mellett többek közt egy szürke reklámtáskát – rajta DKG Nagykanizsa felirattal –, egy hét deciliteres Pompadour pezsgősüveget, valamint üres gyógyszeresleveleket is találtak.

Ismeretlen férfi holttestére találtak Pat községben

Ugyancsak a nagykanizsai rendőrkapitányság illetékességi területén, Pat településen találtak rá még 2007. szeptember 18-án annak a mintegy 171-175 centiméter magasságú férfinek a holttestére, akit azóta sem tudtak azonosítani. Az orvosszakértői vélemény alapján 45-55 év közötti elhunytnak a személyleírása szerint csak a nyakszirti tájékon, mindössze tenyérnyi felületen volt 5-6 centiméter szálhosszúságú, őszes-barna színű, hullámos, kifejezetten vékony szálú haja. A férfi halálakor fekete kord szabadidőalsót, fekete-sárga, a hátán Viking feliratú orkán dzsekit, alatta kék mintával díszített sárga gombos szövet ing-pólót, kék színű, hosszú ujjú inget, bordó alapon sötétzöld-sárga csíkokkal díszített kötött pulóvert, valamint narancssárga, cipzáras kötött kardigánt viselt. A lábán fekete, fűzős, gumitalpú műszálas cipő volt.

