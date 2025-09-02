Sztárfellépők érkeznek a nagykanizsai dödöllefesztiválra

A dödöllefesztivált a város hathatós támogatásával rendezi meg a Kanizsai Kulturális Központ és a Nagykanizsai Kultúrkör Egyesület. A sajtótájékoztatón Horváth Jácint polgármesterrel együtt Illés Ida művelődésszervező, Kovácsné Mikola Mária, a Kanizsai Kulturális Központ igazgatója, Koros Eszter, a HSMK székhelyintézmény igazgatója és Tóth István "Csonti", a Móricz Zsigmond Művelődési Ház igazgatója beszélt az esemény részleteiről.

Tóth István "Csonti" (balról) beszélt a gasztronómiai seregszemléről

Fotó: Szakony Attila

Dödöllefesztivál: a gasztronómiára koncentrálnak

– A nagykanizsaiak életében különösen nagy jelentősége van a dödöllefesztiválnak, hiszen az idén közel 20 csapat vállalta azt, hogy tájjellegű ételeket, köztük dödöllét készít szombaton – mondta Horváth Jácint. – A két nap a borról, a dödölléről és a szórakozásról is szól majd, s ehhez olyan programokat állítottunk össze, hogy minden korosztály megtalálja a kedvére valót. Kifejezetten a gasztronómia lesz a középpontban, finom ételekkel és zalai nedűkkel.

Sztárparádé

Kovácsné Mikola Mária beszélt a dödöllefesztivál történtéről, arról, hogy honnan indultak és hova jutottak. S kiemelte, hogy az idén az esemény fővédnöke Prikryl József Venesz-díjas mesterszakács lesz. Kollégái pedig a kulturális és könnyűzenei műsorfolyamról szóltak. A fesztivál sztárfellépői: pénteken 20 órától a 4S Street lép színpadra, majd 21.30 Dj Bony és 23 órától Hamvai PG pörgeti a lemezeket. Szombaton 21 órakor a Punnany Massif ad koncertet, őket 22.30 órától lézershow követi, majd a fesztivált 23.30 órától a Midlife Crisis Zenekar zárja.

Két kategóriában lehetett nevezni

Tóth István "Csonti" kiemelte: a gasztronómiai versenyen dödölle és tájjellegű ételek készítésében lehet indulni. A csapatok ételeit az előző évekhez hasonlóan a Szabadtűzi Lovagrend mesterszakácsai értékelik majd.

A fesztivál ideje alatt:

7 borház,

20 vendéglátó egység,

10 italárus,

50 kézműves települ ki.