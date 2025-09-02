szeptember 2., kedd

Gasztronómia

1 órája

Sztárfellépők érkeznek a nagykanizsai dödöllefesztiválra

Címkék#HSMK#székhelyintézmény#Kovácsné Mikola Mária#Kanizsai Kulturális Központ

Nagykanizsán több helyszínen, színes zenei és változatos gasztronómiai kínálattal szeptember 12-én és 13-án, pénteken és szombaton rendezik meg a 19. Kanizsai bor- és dödöllefesztivált. A dödöllefesztivál részleteiről, a sztárfellépőkről kedden a hivatalban tartottak sajtótájékoztatót a szervezők.

Benedek Bálint
A dödöllefesztivál részleteiről tartottak sajtótájékoztatót a hivatalban

Fotó: Szakony Attila

A dödöllefesztivált a város hathatós támogatásával rendezi meg a Kanizsai Kulturális Központ és a Nagykanizsai Kultúrkör Egyesület. A sajtótájékoztatón Horváth Jácint polgármesterrel együtt Illés Ida művelődésszervező, Kovácsné Mikola Mária, a Kanizsai Kulturális Központ igazgatója, Koros Eszter, a HSMK székhelyintézmény igazgatója és Tóth István "Csonti", a Móricz Zsigmond Művelődési Ház igazgatója beszélt az esemény részleteiről.

dödöllefesztivál
Tóth István "Csonti" (balról) beszélt a gasztronómiai seregszemléről
Fotó: Szakony Attila

Dödöllefesztivál: a gasztronómiára koncentrálnak

– A nagykanizsaiak életében különösen nagy jelentősége van a dödöllefesztiválnak, hiszen az idén közel 20 csapat vállalta azt, hogy tájjellegű ételeket, köztük dödöllét készít szombaton – mondta Horváth Jácint. – A két nap a borról, a dödölléről és a szórakozásról is szól majd, s ehhez olyan programokat állítottunk össze, hogy minden korosztály megtalálja a kedvére valót. Kifejezetten a gasztronómia lesz a középpontban, finom ételekkel és zalai nedűkkel.

Sztárparádé

Kovácsné Mikola Mária beszélt a dödöllefesztivál történtéről, arról, hogy honnan indultak és hova jutottak. S kiemelte, hogy az idén az esemény fővédnöke Prikryl József Venesz-díjas mesterszakács lesz. Kollégái pedig a kulturális és könnyűzenei műsorfolyamról szóltak. A fesztivál sztárfellépői: pénteken 20 órától a 4S Street lép színpadra, majd 21.30 Dj Bony és 23 órától Hamvai PG pörgeti a lemezeket. Szombaton 21 órakor a Punnany Massif ad koncertet, őket 22.30 órától lézershow követi, majd a fesztivált 23.30 órától a Midlife Crisis Zenekar zárja.

Két kategóriában lehetett nevezni

Tóth István "Csonti" kiemelte: a gasztronómiai versenyen dödölle és tájjellegű ételek készítésében lehet indulni. A csapatok ételeit az előző évekhez hasonlóan a Szabadtűzi Lovagrend mesterszakácsai értékelik majd. 

A fesztivál ideje alatt:

  • 7 borház, 
  • 20 vendéglátó egység,
  • 10 italárus,
  • 50 kézműves települ ki.

A nagymamáé a legjobb: a dödölle otthon másképp készült

A dödölle a magyar konyha egyik tájjellegű, laktató étele. A főváros környékéről érkezett nagymamám fiatalasszonyként igyekezett minden zalai ételt elkészítését megtanulni, hogy ne lógjon ki a sorból. A dödölle elkészítését is elsajátította, bár talán a saját ízlésvilágára formálta. A sós vízzel, burgonyával és liszttel összegyúrt masszáig követte a zalai tradíciókat, ám miután kiszaggatta a dödöllét, az egészet a sütőbe tolta és ott ropogósra sütötte. Ezután rendszerint köretként fogyasztottuk általában sertés-, esetleg marhapörkölt mellé. Aztán a 19 évvel ezelőtti nagykanizsai dödöllefesztiválon szembesültem először azzal, hogy ez önálló ételként megállja a helyét. A néhai Pölcz Lászlóné Irma néni a dödöllét hagymával együtt pirította le és alaposan meglocsolta finom tejföllel. Mindkét verziót szeretem, de a mamáét soha nem felejtem...  

 

 

