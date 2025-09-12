2 órája
Ízorgia a zalai gasztronómiai fesztiválon: dödölle mellé halászlevet is kínálnak
A szeptember 12-én pénteken kezdődő és szeptember 13-án éjszakáig tartó, Erzsébet téri dödöllefesztiválon több gasztronómiai különlegesség közül lehet választani. Az idén nemcsak a burgonyából készült egytálételt kóstolhatják meg a vendégek, hanem lehetőségük lesz halászlé vásárlására is.
A dödöllefesztivál történetében először kínálnak halászlevet a látogatóknak
Fotó: Horváth Péter/Olvasó
A kulturális bemutatókat kiegészítő színes vásári forgatagban 7 borház, 20 kitelepülő vendéglátó egység, valamint 10 további italárus kínálatán túl mintegy 50 kézműves és más vásározó árulja majd a portékáját. Köztük ott lesz például a Palini-tó Gastro büfé csapata, amely a fesztivál történetében először árusít majd halászlevet. Vezetőjük, Horváth Péter elárulta: szálkamentes harcsafiléből mintegy 700 adagot kínálnak majd a szabadtéri fesztivál látogatóinak.