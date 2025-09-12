szeptember 12., péntek

Érdekesség

2 órája

Ízorgia a zalai gasztronómiai fesztiválon: dödölle mellé halászlevet is kínálnak

Címkék#gasztronómia#dödöllefesztivál#halászlé

A szeptember 12-én pénteken kezdődő és szeptember 13-án éjszakáig tartó, Erzsébet téri dödöllefesztiválon több gasztronómiai különlegesség közül lehet választani. Az idén nemcsak a burgonyából készült egytálételt kóstolhatják meg a vendégek, hanem lehetőségük lesz halászlé vásárlására is.

Benedek Bálint
Ízorgia a zalai gasztronómiai fesztiválon: dödölle mellé halászlevet is kínálnak

A dödöllefesztivál történetében először kínálnak halászlevet a látogatóknak

Fotó: Horváth Péter/Olvasó

A kulturális bemutatókat kiegészítő színes vásári forgatagban 7 borház, 20 kitelepülő vendéglátó egység, valamint 10 további italárus kínálatán túl mintegy 50 kézműves és más vásározó árulja majd a portékáját. Köztük ott lesz például a Palini-tó Gastro büfé csapata, amely a fesztivál történetében először árusít majd halászlevet. Vezetőjük, Horváth Péter elárulta: szálkamentes harcsafiléből mintegy 700 adagot kínálnak majd a szabadtéri fesztivál látogatóinak.

 

