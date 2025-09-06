Nem is sejtette: díszpolgári címet kapott a születésnapi torta mellé a zalai falu tanító nénije

A Motíva zenekar születésnapi köszöntő dalával, amit a vendégek is énekeltek, kezdődött az ünnepség. Bognár Lászlóné Panni köszöntötte az alapítvány nevében megjelenteket. Panni szoros kapcsolatot ápol a tanító nénivel, akit így is szólít, és beszédében megható, kedves szavakkal illette. – A „Malomvölgyi Hóvirágok” Kuratóriuma nevében kívánjuk, hogy jó egészségben, boldogságban élje az életét!” – hangzott el a köszöntőben.

Zalaszántó Község Önkormányzata díszpolgári címet adományozott Marika néninek

Fotó: Zalaszántó Község Önkormányzata

Neményi Hanna előadásában hangzott el Wass Albert: Angyalok című költeménye, amely könnyeket csalt a szemekbe. Marika néni számára meglepetéssel folytatódott az ünneplés, amelyet sikerült titokban tartani a szervezőknek: megkapta a Zalaszántó Díszpolgára címet. A köszöntést Dézsi Attila polgármester folytatta, aki ismertette a képviselő-testület döntésének indokait. Bemutatta Marika néni szakmai életútját, kulturális rendezvényeken elért eredményeit, méltatta érdemeit, kiemelve, az itt élők közösségének erősítéséhez is nagyban hozzájárult.

"Tette ezt szakmai alázatból, elhivatottságból férjével, Bajner Dezsővel együtt. Évtizedeken át fáradhatatlanul és önzetlenül segítették a közösség összetartását. Zalaszántói éveik alatt nemcsak a kötelező tanítást végezték, hanem a közéletben is részt vettek, iskolai énekkart, színdarabokat, sőt egy ideig zenekart is vezettek. A 70-es évek elején megalakították a Pávakört, amiben a falu középkorú lakossága nagy lelkesedéssel vett részt. Még a televíziós Repülj, Páva! vetélkedőig is eljutott az együttes, országos minősítésen szép eredményt értek el. A falu számára jó példa tisztességből, becsületből, emberi tartásból. 1997. augusztus 20-án a Bajner házaspár és a Pávakör is Zalaszántóért Érdeméremben részesült. Keszthelyre költözésük után is kölcsönös megbecsülés alapján álló kapcsolatot ápol Zalaszántó községgel. 2021. júliusában létrehozta a „Malomvölgyi Hóvirágok” Alapítványt, mely évente több rendezvényt szervez, és a kiemelkedő munkát végző tanulókat jutalmazza. Marika néni nagy lelkesedéssel vesz részt a rendezvényeken. A köszöntőben részt vevő fellépők, Neményi Hanna és a tánccsoport is az Alapítvány jutalmazottjai voltak."