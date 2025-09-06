13 perce
Nem is sejtette: díszpolgári címet kapott a születésnapi torta mellé a zalai falu tanító nénije
Születésnapi köszöntőestre hívta a község lakosságát nemrég a zalaszántói Gersei Pethő kúriába a „Malomvölgyi Hóvirágok” Alapítvány. Az ünnepelt Bajner Dezsőné Marika néni volt, aki augusztus 25-én töltötte 90. életévét és díszpolgári címet vehetett át. Az ünnepségről Szeitl Krisztina közművelődési szakember írását közöljük.
A Motíva zenekar születésnapi köszöntő dalával, amit a vendégek is énekeltek, kezdődött az ünnepség. Bognár Lászlóné Panni köszöntötte az alapítvány nevében megjelenteket. Panni szoros kapcsolatot ápol a tanító nénivel, akit így is szólít, és beszédében megható, kedves szavakkal illette. – A „Malomvölgyi Hóvirágok” Kuratóriuma nevében kívánjuk, hogy jó egészségben, boldogságban élje az életét!” – hangzott el a köszöntőben.
Neményi Hanna előadásában hangzott el Wass Albert: Angyalok című költeménye, amely könnyeket csalt a szemekbe. Marika néni számára meglepetéssel folytatódott az ünneplés, amelyet sikerült titokban tartani a szervezőknek: megkapta a Zalaszántó Díszpolgára címet. A köszöntést Dézsi Attila polgármester folytatta, aki ismertette a képviselő-testület döntésének indokait. Bemutatta Marika néni szakmai életútját, kulturális rendezvényeken elért eredményeit, méltatta érdemeit, kiemelve, az itt élők közösségének erősítéséhez is nagyban hozzájárult.
"Tette ezt szakmai alázatból, elhivatottságból férjével, Bajner Dezsővel együtt. Évtizedeken át fáradhatatlanul és önzetlenül segítették a közösség összetartását. Zalaszántói éveik alatt nemcsak a kötelező tanítást végezték, hanem a közéletben is részt vettek, iskolai énekkart, színdarabokat, sőt egy ideig zenekart is vezettek. A 70-es évek elején megalakították a Pávakört, amiben a falu középkorú lakossága nagy lelkesedéssel vett részt. Még a televíziós Repülj, Páva! vetélkedőig is eljutott az együttes, országos minősítésen szép eredményt értek el. A falu számára jó példa tisztességből, becsületből, emberi tartásból. 1997. augusztus 20-án a Bajner házaspár és a Pávakör is Zalaszántóért Érdeméremben részesült. Keszthelyre költözésük után is kölcsönös megbecsülés alapján álló kapcsolatot ápol Zalaszántó községgel. 2021. júliusában létrehozta a „Malomvölgyi Hóvirágok” Alapítványt, mely évente több rendezvényt szervez, és a kiemelkedő munkát végző tanulókat jutalmazza. Marika néni nagy lelkesedéssel vesz részt a rendezvényeken. A köszöntőben részt vevő fellépők, Neményi Hanna és a tánccsoport is az Alapítvány jutalmazottjai voltak."
A díszpolgári cím átadása után a zalaszántói „Így tedd rá” tánccsoport zárta a programot fergeteges hangulatú produkcióval, Kozma Márta vezetésével. A műsoros köszöntés után a vendégek adták át személyes ajándékaikat, köztük Tál Zoltán és Mokos János atyák, Huszti Zoltán Ferenc korábbi polgármester, egyesületek, meglepetésvendégek, az ünnepelt lánya, Marika, Czibor Ilonka néni barátnő, tanítványok, ismerősök. Az alkalom zárásaként az egybegyűltek pezsgővel koccintottak Marika néni egészségére, az ünneplés tortázással, sütizéssel, estig elhúzódó baráti beszélgetéssel folytatódott.
Bajner Dezsőné Marika néni személyiségével, közösségformáló tevékenységével, gazdag szakmai munkásságával együtt jó példaként áll mindnyájunk előtt.