Ekkor szállítja ingyen a kerékpárodat a MÁV

Címkék#kerékpárjegy#autómentes#MÁV

A MÁV-csoport idén is csatlakozik az Európai Mobilitási Hét programjához: keddtől egy héten át díjmentes kerékpárszállítással, kedvezményes autómentes napijeggyel, a hétvégén pedig színes fővárosi programokkal várják az utasokat - közölte a társaság az MTI-vel. Tehát a díjmentes kerékpárjegy megváltása nem szükséges, ugyanakkor az ingyenesség nem vonatkozik a erékpárhelyjegyekre.

Zaol.hu
Az Építési és Közlekedési Minisztérium kezdeményezésére szeptember 16. és 22. között a MÁV-csoport nagyvasúti és HÉV-járatain, valamint a GYSEV járatain az utasok ingyenesen szállíthatják kerékpárjukat. Ezeken a szerelvényeken külön díjmentes kerékpárjegy megváltása nem szükséges - írták, figyelmeztetve ugyanakkor arra, hogy az ingyenesség nem vonatkozik a kerékpárhelyjegyekre. Ezeket továbbra is meg kell vásárolni azokon az InterCity- és expresszvonatokon, valamint egyes InterRégió-járatokon, ahol a kerékpárszállítási kapacitás korlátozott.

díjmentes kerékpárjegy
Keddtől ingyen szállíthatják kerékpárjukat az utasok. A díjmentes kerékpárjegyet nem kell megváltani.   Fotó: Pixabay

 

 

Díjmentes kerékpárjegy: keddtől egy héten keresztül

Szeptember 21-én, vasárnap, az autómentes napon pedig a MÁV-csoport és a GYSEV helyközi járatain korlátlanul lehet utazni a 999 forintért megváltható autómentes napijeggyel. A helyjegyek és kerékpárhelyjegyek megváltása azonban ekkor is szükséges azon járatokra és szakaszokra, ahol az kötelező. A napijegy szeptember 21-én 0 órától éjfélig korlátlan számú utazásra érvényes, azzal Érd, Ercsi és Csongrád helyi járatai is igénybe vehetők.

Autómentes napijegy 999 forintért

Az autómentes napijegy a Magyarország24 jeggyel azonos módon használható fel: kizárólag belföldi utazásra, helyközi járatokon, vasútnál csak a 2. kocsiosztályon vehető igénybe. Helyjegyes vonaton, 1. osztályon az adott vonatra, osztályra szükséges helyjegyeket, felárakat meg kell váltani, mint ahogy a Volán járatain történő helyfoglaláshoz szükséges helyjegyet is. Az autómentes napijegyet már az online csatornákon (MÁV és MÁV+ app és jegy.mav.hu), a jegykiadó automatában, a pénztárakban és a Volán-járatokon is meg lehet vásárolni az adott napra.

 

