70 ezres tagsággal rendezik a digitális polgári körök első országos találkozóját

A Magyar Nemzet írása szerint szeptember 20-án, szombaton a Papp László Sportaréna ad otthont a digitális polgári körök első országos találkozójának. A tagság már meghaladta a 70 ezret.

A házigazdák Rákay Philip és Szabó Zsófi lesznek. A program 12 órakor expo megnyitásával indul, 16 órakor pedig színpadi beszédek kezdődnek, amelyeket Lázár János, Kocsis Máté és Orbán Viktor mondanak el.

Az expó közel 40 kiállítót fogad, és a színpadi program előtt, valamint után is nyitva áll.

A „Zebra” polgári kör is bemutatkozik, amely az álhírek elleni küzdelmet vállalta.

Az Origo tudósítása szerint a Digitális Polgári Körök alapítói között a sport, a családpolitika és az álhírek elleni fellépés is megjelent. Baji Balázs a Sportolók körét vezeti, Gyurkó Kata a Családokért kört, míg Kocsis Máté a Zebra kört. Ez a hármas is jelzi, hogy a mozgalom a mindennapi élethez közeli ügyekre épít. Erről bővebben az origo.hu-n olvashat.

A DPK mozgalmat Orbán Viktor Tusnádfürdőn hirdette meg, amely célja a magyar kultúra és identitás védelme a digitális térben.