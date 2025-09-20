szeptember 20., szombat

Élőben követjük!

1 órája

70 ezres tagsággal rendezik a digitális polgári körök első országos találkozóját

Szombaton új mérföldkőhöz érkezik a polgári közösség: 70 ezres tagsággal rendezik meg a digitális polgári körök első országos találkozóját Budapesten. Az eseményről élőben tudósítunk.

Zaol.hu
70 ezres tagsággal rendezik a digitális polgári körök első országos találkozóját

Orbán Viktor miniszterelnök

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

A Magyar Nemzet írása szerint szeptember 20-án, szombaton a Papp László Sportaréna ad otthont a digitális polgári körök első országos találkozójának. A tagság már meghaladta a 70 ezret.

A házigazdák Rákay Philip és Szabó Zsófi lesznek. A program 12 órakor expo megnyitásával indul, 16 órakor pedig színpadi beszédek kezdődnek, amelyeket Lázár János, Kocsis Máté és Orbán Viktor mondanak el.

Az expó közel 40 kiállítót fogad, és a színpadi program előtt, valamint után is nyitva áll.

A „Zebra” polgári kör is bemutatkozik, amely az álhírek elleni küzdelmet vállalta.

Az Origo tudósítása szerint a Digitális Polgári Körök alapítói között a sport, a családpolitika és az álhírek elleni fellépés is megjelent. Baji Balázs a Sportolók körét vezeti, Gyurkó Kata a Családokért kört, míg Kocsis Máté a Zebra kört. Ez a hármas is jelzi, hogy a mozgalom a mindennapi élethez közeli ügyekre épít. Erről bővebben az origo.hu-n olvashat.

A DPK mozgalmat Orbán Viktor Tusnádfürdőn hirdette meg, amely célja a magyar kultúra és identitás védelme a digitális térben.

 

Élő közvetítésünket lejjebb görgetve olvashatják.

Íme a Patrióta élő közvetítése
Szentkirályi Alexandra is készül már

„Mi már készen állunk! Indul a Digitális polgári körök első személyes találkozója!” – írta közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra. 

