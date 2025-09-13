Tovább épül a közösség: digitális polgári kör alakult Zalában

A politikus ezzel kapcsolatban azt mondta: "Célunk, hogy ne csak a személyes találkozások alkalmával, hanem a digitális térben is aktívan építsük közösségünket. Olyan lokálpatrióták összefogásáról van szó, akik eddig is sokat tettek térségünk fejlődéséért – mostantól pedig ezen a platformon is meg tudjuk vitatni ügyeinket, megoszthatjuk gondolatainkat és erősíthetjük egymást".

A digitális polgári kör alapítói, középen Nagy Bálint

Forrás: Fb / Nagy Bálint

Az alapítók között ott van Nagy Bálint mellett Csontos Gábor, Csótár András, Laczkó Mária, Dankó-Farkas Veronika, Sáringer-Kenyeres Marcell, Csóti Anikó, Tóbiás Gábor, Csere András, Nagy Zsuzsanna és Benkő Attila, s ahogyan a képviselő jelezte: várják a csatlakozókat, akik szívesen tartoznának egy lokálpatrióta közösséghez.