Keszthely, Hévíz és térsége

43 perce

Tovább épül a közösség: digitális polgári kör alakult Zalában

Megalakult a digitális polgári kör Nagy Bálint képviselői körzetében, Zala 2.0 – Keszthely, Hévíz és térsége néven.

Zaol.hu

A politikus ezzel kapcsolatban azt mondta: "Célunk, hogy ne csak a személyes találkozások alkalmával, hanem a digitális térben is aktívan építsük közösségünket. Olyan lokálpatrióták összefogásáról van szó, akik eddig is sokat tettek térségünk fejlődéséért – mostantól pedig ezen a platformon is meg tudjuk vitatni ügyeinket, megoszthatjuk gondolatainkat és erősíthetjük egymást". 

A digitális polgári kör alapítói, középen Nagy Bálint
Forrás: Fb / Nagy Bálint

Az alapítók között ott van Nagy Bálint mellett Csontos Gábor, Csótár András, Laczkó Mária, Dankó-Farkas Veronika, Sáringer-Kenyeres Marcell, Csóti Anikó, Tóbiás Gábor, Csere András, Nagy Zsuzsanna és Benkő Attila, s ahogyan a képviselő jelezte: várják a csatlakozókat, akik szívesen tartoznának egy lokálpatrióta közösséghez. 

 

