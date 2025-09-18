1 órája
Mint a felnőttek - felkészültek, hogy minél jobban védjék érdekeiket (galéria, videó)
Ismét megszervezték a Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat általános és középiskolás tagjai részére a kétnapos képzést. Ezúttal új helyszínen, a Mathias Corvinus Collegium egerszegi központjában találkoztak a fiatalok az őket segítőkkel.
A felnőttektől tanultak, hogy minél jobban eligazodjanak az önkormányzatiságban.
Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap
A diákönkormányzati képzés célja az intézményi diákönkormányzatok erősítése, valamint a ZVDÖK újraalakításának előkészítése, a tudatos jelöltállítás és választás lehetőségének biztosítása, felkészítés a feladatellátás kihívásaira. A foglalkozásokon olyan témákat érintettek, mint a kommunikáció, az érdekképviselet, a diákjogok és kötelességek, valamint a diákönkormányzat működése. A képzésen a város részéről Németh Gábor és Bognár Ákos önkormányzati képviselő, Flaisz Gergő, a Keresztury VMK igazgatója és Juhász Előd, a Zalaegerszegi Ifjúsági Kerekasztal és a Zalaegerszegi Fiatalok Egyesületének elnöke vett részt.
DÖK - diákönkormányzat továbbképzésFotók: Pezzetta Umberto