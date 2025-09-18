szeptember 18., csütörtök

Diána névnap

17°
+20
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Diák-önkormányzati képzés

1 órája

Mint a felnőttek - felkészültek, hogy minél jobban védjék érdekeiket (galéria, videó)

Címkék#Zaol videó#Zalaegerszegi Ifjúsági Kerekasztal#diákönkormányzat#képzés

Ismét megszervezték a Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat általános és középiskolás tagjai részére a kétnapos képzést. Ezúttal új helyszínen, a Mathias Corvinus Collegium egerszegi központjában találkoztak a fiatalok az őket segítőkkel.

Mozsár Eszter
Mint a felnőttek - felkészültek, hogy minél jobban védjék érdekeiket (galéria, videó)

A felnőttektől tanultak, hogy minél jobban eligazodjanak az önkormányzatiságban.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

A diákönkormányzati képzés célja az intézményi diákönkormányzatok erősítése, valamint a ZVDÖK újraalakításának előkészítése, a tudatos jelöltállítás és választás lehetőségének biztosítása, felkészítés a feladatellátás kihívásaira. A foglalkozásokon olyan témákat érintettek, mint a kommunikáció, az érdekképviselet, a diákjogok és kötelességek, valamint a diákönkormányzat működése. A képzésen a város részéről Németh Gábor és Bognár Ákos önkormányzati képviselő, Flaisz Gergő, a Keresztury VMK igazgatója és Juhász Előd, a Zalaegerszegi Ifjúsági Kerekasztal és a Zalaegerszegi Fiatalok Egyesületének elnöke vett részt. 

DÖK - diákönkormányzat továbbképzés

Fotók: Pezzetta Umberto

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu