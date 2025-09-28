Fontos határidő közeleg: ne felejtsd el érvényesíteni az igazolványod az utazási kedvezményekhez

Aki nem szeretne büntetést bezsebelni például a tömegközlekedésen, az figyeljen, mert a diákigazolványok érvényesítése október végén lesz esedékes. Vagyis a kedvezményekre jogosító, de lejáró diákigazolványokat október 31-ig kell érvényesíteni. A BKK arra is felhívja a figyelmet, hogy a továbbiakban csak így vehetik igénybe a fiatalok kedvezményesen a budapesti közösségi közlekedést.

A diákigazolványok érvényesítése októberben lesz esedékes

Forrás: MW

A diákigazolványok érvényesítése októberben esedékes

Fontos tudni, hogy 2025. november 1-jétől a 2009. szeptember 1-je előtt született tanulók diákigazolványa már csak érvényesítő matricával használható. Az Oktatási Hivatal hivatalos oldalán megtalálható tájékoztató szerint a diákigazolványok érvényesítését 16. éves kor felett az oktatási intézmény ügyintézője végzi érvényesítő matrica felragasztásával. A matrica a köznevelésben és szakképzésben egy évig, a felsőoktatásban fél évig jogosít a kedvezményekre.

Vagyis ezt minden félév elején el kell intézni:

az őszi félévben legkésőbb október 31-ig.

a tavaszi félévben pedig legkésőbb március 31-ig.

Annak, aki most kezdi az egyetemet, teljesen új kártyát kell igényelnie.