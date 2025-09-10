Óriási átverés, Ön is áldozat lehet - nem akármelyik áruház adott ki figyelmeztetést!

A Deichmann megtette a jogi lépéseket a csaló profilok és webshopok megszüntetésére, ugyanakkor figyelmezteti vásárlóit arra, hogy csak a cég hivatalos oldalát használják, ne dőljenek be az átverésnek. Nyereményjátékokat és egyéb marketingkommunikációt szintén csak saját felületein folytat a vállalat, áll a hírportálunkhoz eljuttatott tájékoztatóban.

A Deichmann arra kéri vásárlóit: ne dőljenek be a csaló weboldalaknak és közösségi profiloknak

Fotó: archív

"A cipőkereskedelmi hálózat óvatosságra int, és azt javasolja a márka kedvelőinek és az internetfelhasználóknak, hogy mindig ellenőrizzék a közösségi média profilokon, hogy a Meta által hitelesített cégről van-e szó, azaz található-e kék pipa a cég neve mellett" - írják felhívásukban.

A csaló webshopok felismeréséről és a probléma lényegéről a közelmúltban hírportálunkon is olvashattak, arról is írtunk, hogy miután elszaporodtak az átverésekre szakosodott online shopok, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) létrehozta a jogsértő weboldalak listáját, amely itt érhető el.

Ezzel együtt sajnos sokan bedőlnek a csaló webshopoknak és közösségi oldalaknak, nemrég arról számoltunk be, hogy egy hirdető éppen a csalásokra hivatkozva verte át áldozatát, tegnap pedig egy kétmillió forintos lehúzás történetét ismerhették meg hírportálunkon.

A rendőrség a Mátrix Projekttel küzd az online csalások ellen, információkat a témáról itt talál. A Kiberpajzs oldalán szintén hasznos tippek találhatók az áldozattá válás elkerülése érdekében.