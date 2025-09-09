A zalai datolyaszilva titka – egy gyümölcs, amiért az egész ország rajong

A datolyaszilva-szüret az elmúlt években az ország minden részéből vonzotta a látogatókat. A becsehelyi szőlőhegyen lévő Gerecse-hegyhát a "Szedd magad!" akció idején zsúfolásig megtelik emberekkel, szinte meg sem lehet mozdulni. Valószínűleg idén sem lesz másként.

A tavaly október végi datolyaszilva-szüret pillanatai Becsehelyen, a Gerecse-hegyháton. Az idén is hasonló időben tartanák meg a "Szedd magad!" akciót

Fotó: archív/Szakony Attila

Datolyaszilva-szüret: védekeztek, ezért szedhetik

– Az idei évben több tényező is befolyásolta a becsehelyi datolyaszilva-ültetvényünk várható termésmennyiségét – fogalmazott Harcz Endre, a kertészet vezetője. – A tavaszi fagyokat sikeresen átvészeltük annak köszönhetően, hogy egy kritikus éjszakán füstöléssel és tüzeléssel védekeztünk. Utána nagyon hűvös volt a május, emiatt a virágzás sokat késett. Ennek pedig az lett a következménye, hogy most a gyümölcsök még kisebbek, hiszen időarányosan a fejlődésben hátrébb tartanak. Aztán a nyáron komoly szárazság volt, így ez sem hatott pozitívan a gyümölcsök fejlődésére.

Harcz Endre hozzátette: eddig minden évben október végén tartották a datolyaszilva "Szedd magad!"-szüretet az ültetvényükben, s ez az idén sem lesz másképp. A fákon darabszámra sok gyümölcs van, viszont kérdéses, hogy mekkorára nőnek meg.

Tavaly jó termés volt, alig lehetett elférni a datolyaszilva-ültetvényen

Fotó: archív/Szakony Attila

Drukkolnak, hogy minden rendben menjen

– Ezt most még nem lehet megmondani, mert a szüreti érettség előtt hízik meg legjobban a datolyaszilva – mondta. – Amelyik fán sok termés van, azon kicsit kisebbek lesznek a gyümölcsök, amelyeken kevesebb, azok nagyobbra híznak. Ha nem lesz drasztikus időjárási esemény, például komoly hideg szeptemberben, vagy hirtelen nagy mennyiségű eső, akkor jó terméssel kalkulálunk. A datolyaszilva-szüret pontos időpontját a kertészet Facebook oldalára írom ki október első felében, onnan, illetve a zaol.hu portálról lehet tájékozódni.

Milyen a datolyaszilva gyümölcse belülről? Aki még nem kóstolta, most majd megteheti

Fotó: archív/Szakony Attila

Milyen a datolyaszilva?