Szedd magad!

1 órája

A zalai datolyaszilva titka – egy gyümölcs, amiért az egész ország rajong

Közeledik a sokak által várt időpont Becsehelyen. A datolyaszilva-szüretről Harcz Endre, a különleges kertészet tulajdonosa számolt be.

Benedek Bálint
A zalai datolyaszilva titka – egy gyümölcs, amiért az egész ország rajong

A datolyaszilva-szüretre még várni kell, Harcz Endre az ültetvény fáinak jelenlegi állapotát mutatja

Fotó: Harcz Endre/Facebook

A datolyaszilva-szüret az elmúlt években az ország minden részéből vonzotta a látogatókat. A becsehelyi szőlőhegyen lévő Gerecse-hegyhát a "Szedd magad!" akció idején zsúfolásig megtelik emberekkel, szinte meg sem lehet mozdulni. Valószínűleg idén sem lesz másként.

datolyaszilva-szüret
A tavaly október végi datolyaszilva-szüret pillanatai Becsehelyen, a Gerecse-hegyháton. Az idén is hasonló időben tartanák meg a "Szedd magad!" akciót
Fotó: archív/Szakony Attila

Datolyaszilva-szüret: védekeztek, ezért szedhetik

– Az idei évben több tényező is befolyásolta a becsehelyi datolyaszilva-ültetvényünk várható termésmennyiségét – fogalmazott Harcz Endre, a kertészet vezetője. – A tavaszi fagyokat sikeresen átvészeltük annak köszönhetően, hogy egy kritikus éjszakán füstöléssel és tüzeléssel védekeztünk. Utána nagyon hűvös volt a május, emiatt a virágzás sokat késett. Ennek pedig az lett a következménye, hogy most a gyümölcsök még kisebbek, hiszen időarányosan a fejlődésben hátrébb tartanak. Aztán a nyáron komoly szárazság volt, így ez sem hatott pozitívan a gyümölcsök fejlődésére.

Harcz Endre hozzátette: eddig minden évben október végén tartották a datolyaszilva "Szedd magad!"-szüretet az ültetvényükben, s ez az idén sem lesz másképp. A fákon darabszámra sok gyümölcs van, viszont kérdéses, hogy mekkorára nőnek meg.

datolyaszilva szüret
Tavaly jó termés volt, alig lehetett elférni a datolyaszilva-ültetvényen
Fotó: archív/Szakony Attila

Drukkolnak, hogy minden rendben menjen

– Ezt most még nem lehet megmondani, mert a szüreti érettség előtt hízik meg legjobban a datolyaszilva – mondta. – Amelyik fán sok termés van, azon kicsit kisebbek lesznek a gyümölcsök, amelyeken kevesebb, azok nagyobbra híznak. Ha nem lesz drasztikus időjárási esemény, például komoly hideg szeptemberben, vagy hirtelen nagy mennyiségű eső, akkor jó terméssel kalkulálunk. A datolyaszilva-szüret pontos időpontját a kertészet Facebook oldalára írom ki október első felében, onnan, illetve a zaol.hu portálról lehet tájékozódni.

datolyaszilva szüret
Milyen a datolyaszilva gyümölcse belülről? Aki még nem kóstolta, most majd megteheti
Fotó: archív/Szakony Attila

Milyen a datolyaszilva?

  • íze és vitamintartalma kivételes, 
  • az érett gyümölcsöt kőkeményen kell leszedni a fáról, 
  • sok csersavat tartalmaz, akkor még fogyasztásra alkalmatlan,
  • a lakás melegében egy almával nejlonzacskóba zárva néhány nap alatt megpuhul, s felfedi a titkát.

 

