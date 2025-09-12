Ha ilyen fészket találunk, ne a tűzoltókat hívjuk

A darazsak fokozott aktivitására honlapján figyelmeztet a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, annak okán is, hogy ebben az időszakban jelentősen megemelkedik ügyfélszolgálatukon a darazsakkal kapcsolatos telefonhívások száma.

Darazsak, most a legaktívabbak. A katasztrófavédelem kéri a lakosságtól, hogy befogásukhoz, a darázsfészkeik eltávolításához az erre képzett szakemberektől kérjenek segítséget, és a ne a tűzoltókat hívják.

Forrás: Illusztráció / Pixabay

Darazsak, méhrajok: eltávolításukat szakemberektől kérjék!

A darazsak eltávolítása, illetve a méhrajok befogása azonban nem a katasztrófavédelem feladata, hanem az erre szakosodott és engedéllyel rendelkező szakembereké. A lakosságot arra kérik, hgy ilyen esetekben a darázsirtással foglalkozó vállalkozásokat hívják, amelyek elérhetőségei az interneten is megtalálhatók. Előfordult már, hogy óvodáknál, iskoláknál vagy más közintézményeknél kivételesen a tűzoltók is technikai segítséget nyújtottak – például magasból mentő eszköz biztosításával – az erre képesített szakember munkájához, azonban maga az eltávolítás továbbra is az ő feladatuk.

Mi ösztönzi ilyenkor aktivitásra a darazsakat?

Ilyenkor a darazsak újabb élelmiszerforrásokat keresnek és az ősszel tömegesen beérő gyümölcsök különösen vonzó táplálékforrást jelentenek. A gyümölcsöket és a hústartalmú ételeket mindig érdemes előlük eltávolítani. A viselkedésük változása miatt fontos a megfelelő óvintézkedések megtétele. Mint minden téren, itt is a megelőzésre kell helyezni a hangsúlyt!

Így tartsuk távol őket!

Senki nem akar egy darázzsal konfliktusba kerülni, ezért a lehullott vagy rothadt gyümölcsöket azonnal takarítsuk el, mert különösen vonzzák a darazsakat. Ne hagyjuk szabadban az ételeket, különösen a húsos és édes ételeket, mert ezek is vonzzák őket. Viseljünk zárt ruházatot, különösen szüreteléskor vagy a szabadban tartózkodva, hogy minimálisra csökkentsük a csípés esélyét. Ha darázsfészket észlelünk, az a legbiztonságosabb, ha szakembert hívunk. Ők pontosan tudják, hogy melyik fajával van dolguk. A darazsak mozgásunkra támadnak, ezért a mozdulatlanság is hozzájárulhat a csípések elkerüléséhez. A pánik és a hirtelen mozdulatok ilyenkor nem válnak a javunkra.

A darazsak az ember által kevésbé háborgatott helyeken, fészer, csatorna stb. raknak fészket. Figyelem a darázscsípés az erre allergiások számára életveszélyes is lehet!

Forrás: lllusztráció / Pixabay

Hol kell számítani darázsfészekre?

Az ember által kevésbé háborgatott helyeken kell leginkább számítani darázsfészekre, hiszen ritkán látogatott fészer, padlástér vagy a csak alkalmanként használt terasz lambériája mögötti tér remek és biztonságosnak tűnő telephely a kolóniák számára. Egy-egy kisebb méretű fészek eltávolítása az esti szürkületet követően – amikor lehűl a levegő és a darazsak kevésbé aktívak – megfelelő óvintézkedésekkel talán biztonságosan elvégezhető, de minden más esetben célszerű szakemberhez fordulni, javasolja a katasztrófavédelem.