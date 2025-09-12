2 órája
Ha ilyen fészket találunk, ne a tűzoltókat hívjuk
A legtöbb esetben csak fájdalommal jár, de súlyos esetben allergiás reakció is felléphet. Különösen szeptemberben vagyunk kitéve a veszélynek, a darazsak aktivitása ugyanis most éri el csúcspontját. Agresszívebbek és fészkeik is ekkor a legnagyobbak. Jobb elkerülni ezeket, mert nem ússzuk meg darázscsípés nélkül. A darázsriadók száma is felszaporodik ekkor.
A darazsak fokozott aktivitására honlapján figyelmeztet a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, annak okán is, hogy ebben az időszakban jelentősen megemelkedik ügyfélszolgálatukon a darazsakkal kapcsolatos telefonhívások száma.
Darazsak, méhrajok: eltávolításukat szakemberektől kérjék!
A darazsak eltávolítása, illetve a méhrajok befogása azonban nem a katasztrófavédelem feladata, hanem az erre szakosodott és engedéllyel rendelkező szakembereké. A lakosságot arra kérik, hgy ilyen esetekben a darázsirtással foglalkozó vállalkozásokat hívják, amelyek elérhetőségei az interneten is megtalálhatók. Előfordult már, hogy óvodáknál, iskoláknál vagy más közintézményeknél kivételesen a tűzoltók is technikai segítséget nyújtottak – például magasból mentő eszköz biztosításával – az erre képesített szakember munkájához, azonban maga az eltávolítás továbbra is az ő feladatuk.
Mi ösztönzi ilyenkor aktivitásra a darazsakat?
Ilyenkor a darazsak újabb élelmiszerforrásokat keresnek és az ősszel tömegesen beérő gyümölcsök különösen vonzó táplálékforrást jelentenek. A gyümölcsöket és a hústartalmú ételeket mindig érdemes előlük eltávolítani. A viselkedésük változása miatt fontos a megfelelő óvintézkedések megtétele. Mint minden téren, itt is a megelőzésre kell helyezni a hangsúlyt!
Így tartsuk távol őket!
Senki nem akar egy darázzsal konfliktusba kerülni, ezért a lehullott vagy rothadt gyümölcsöket azonnal takarítsuk el, mert különösen vonzzák a darazsakat. Ne hagyjuk szabadban az ételeket, különösen a húsos és édes ételeket, mert ezek is vonzzák őket. Viseljünk zárt ruházatot, különösen szüreteléskor vagy a szabadban tartózkodva, hogy minimálisra csökkentsük a csípés esélyét. Ha darázsfészket észlelünk, az a legbiztonságosabb, ha szakembert hívunk. Ők pontosan tudják, hogy melyik fajával van dolguk. A darazsak mozgásunkra támadnak, ezért a mozdulatlanság is hozzájárulhat a csípések elkerüléséhez. A pánik és a hirtelen mozdulatok ilyenkor nem válnak a javunkra.
Hol kell számítani darázsfészekre?
Az ember által kevésbé háborgatott helyeken kell leginkább számítani darázsfészekre, hiszen ritkán látogatott fészer, padlástér vagy a csak alkalmanként használt terasz lambériája mögötti tér remek és biztonságosnak tűnő telephely a kolóniák számára. Egy-egy kisebb méretű fészek eltávolítása az esti szürkületet követően – amikor lehűl a levegő és a darazsak kevésbé aktívak – megfelelő óvintézkedésekkel talán biztonságosan elvégezhető, de minden más esetben célszerű szakemberhez fordulni, javasolja a katasztrófavédelem.
Súlyos allergiás reakció is felléphet
Ha valaki tudja, hogy allergiás a rovarcsípésre, mindig tartsa magánál az orvos által felírt gyógyszert vagy adrenalin-injekciót. Kerülje el messze a darázsfészkek környékét, de máshol is érheti támadás. A rovarok csípése fájdalmas, a darázscsípésre allergiás embereknél már egy csípés súlyos reakciókat okozhatnak, amelyek életveszélyessé is válhatnak. A darázs és a méh közötti alapvető különbség, hogy a darázs többször is képes csípni, mivel a fullánkját vissza tudja húzni. Fontos tehát ezzel tisztában lenni.