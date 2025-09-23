Vörös cápák fura járművel a Balatonon, a daganatos gyerekeken segítenek

Kárpáti Gábor ügyvezető és Zsiga Csaba márkanagykövet maratoni távot tett meg a Balaton vízén Red Shark Bikes-szal, azaz vízibringákkal tekerve, hogy a figyelmet a daganatos gyerekek támogatása fontosságára irányítsa. Több százezer forintnyi adományt gyűjtöttek össze, melyet az Eurakvilo Alapítványon keresztül a Pécsi Tudományegyetem Gyermekgyógyászati Klinika Onkohematológiai Osztálya kap meg. Az osztály célja az is, hogy olyan családbarát környezetet alakítson ki, amely segítheti a gyógyulást: például játszószobát és élményteret, ahol a kisebbek játszhatnak, a nagyobbak mozoghatnak, tanulhatnak, a szülők pedig teakonyhát használhatnak.

A vörös cápák jótékonysági akciójának célja a daganatos gyerekek támogatása

Fotó: Palánki Edit

Daganatos gyerekek támogatása a vízen is

A vörös cápákat vízitúrájuk keszthelyi állomásán az önkormányzat képviselői: Kendeh-Kirchknopf Gusztáv alpolgármester, Barna Dániel képviselő, Klaczné Tar Ibolya, az Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, valamint Rizsányi Zoltán, az Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság elnöke fogadta a Városi Strandon. A város nevében egy helyi vállalkozás, a Babzsákház.hu által készített babzsákfotelt is adományoztak a kis betegek számára, hiszen a pécsi intézményben bútorokra és eszközökre is szükség van, mert az édesanyák éjszakára is gyermekük mellett maradhatnak.

– Ez egy valódi civil, alulról jövő kezdeményezés, ami közel áll a városvezetés szívéhez. A Pécsi Klinika gyermekonkológiai osztálya Keszthely városának is fontos, ugyanis innen is kerülnek beteg gyerekek Pécsre. Ezért mindenképpen szerettünk volna segíteni, egy babzsákfotelt hoztunk, amit jelzett nekünk osztály, hogy jól jönne – mondta Barna Dániel, önkormányzati képviselő.

A szervezők közleményéből kiderül, hogy a pécsi Gyermekonkológiai Osztály 18 ágyon látja el betegeit. Magyarországon évente 253–300 új rákos vagy leukémiás gyermeket diagnosztizálnak, közülük 30–40 beteg a régióból: Somogy, Tolna, Baranya és Zala megyéből kerül Pécsre. A gyógyulás esélye ma már meghaladja a 80 százalékot.

