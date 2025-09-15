szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

25°
+19
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Online térből élőben

30 perce

Zalába jött Süsü, és az izgalom a tetőfokára hágott ebben az óvodában a Csukás Meserádió turnéján (galéria)

Címkék#Csukás Meserádió#gyermekkönyvíró#óvoda#illusztrátor

Egy rádió költözött be hétfő délelőtt a zalaegerszegei Kis utcai székhelyóvodába. A Csukás Meserádió országos meseturnéjának csapata lepte meg a gyerekeket bábelőadással, interaktív játékkal annak okán, hogy mint a közmédia legfiatalabb online csatornája szeptember 1-jén ünnepelte egyéves születésnapját.

Antal Lívia

A Csukás Meserádió országos meseturné célja, hogy Csukás István művein keresztül közelebb hozzák a gyerekekhez a mesék világát. Az országos meseturné mindenhol szó szerint kirobbanó sikert aratott, reméli Zalaegerszegen, a turné hatodik állomásán is elnyomják a gyerekek hangját, mondta érdeklődésünkre az előadás előtt Balog Tamás, a Kossuth Rádió műsorvezetője.

Zalaegerszegen születésnapozott a Csukás Meserádió
Zalaegerszegen születésnapozott a Csukás Meserádió országos meseturnéja. Bábelőadásukkal a méhek világába varázsolták a gyerekeket. Képünkön Benkő Bence Dániel és Gévai Csilla.
Fotó: Pezetta Umberto / Zalai Hírlap

Csukás Meserádió: bábelőadást hoztak a méhekről

A gyerekek a Méhek a lényeg! bábjátékot tekinthették meg, jobban mondva interaktív módon vállalhatták benne a kis peték szerepét. A rájuk figyelő méhkirálynőt Gévai Csilla gyermekkönyvíró, illusztrátor, a Csukás Meserádió kiemelt kreatív szerkesztője alakította, a here bőrébe Benkő Bence Dániel bábszínész bújt. A gyerekek játszva tanulhattak a méhekről, a bolygó számára oly fontos tevékenységükről. Közös verselés és éneklés is része volt az edukációs születésnapi programnak.

Aztán megérkezett Süsü, a híres egyfejű

De ezzel még nem volt vége a „mesének”, hiszen következett a csúcspont. Balog Tamás egy Csukás mesével örvendeztette meg a gyerekeket, amelynek végén színre lépett Süsü, a sárkány. Az 1977-től 1984-ig futott magyar televíziós bábfilmsorozat nevezetes figurájával való találkozás mindent vitt, a gyerekek nem győzték ölelgetni kedvencüket. Lépegetős társasjáték is várt rájuk, majd üzenetet küldhettek a Csukás mesepostának.

Zalaegerszegen születésnapozott a Csukás Meserádió
A Csukás Meserádió országos meseturnéjával Süsü, a sárkány is megérkezett Zalaegerszegre. A Kis utcai óvodások óriási szeretettel vették körbe.
Fotó: Pezetta Umberto / Zalai Hírlap

Csukás Meserádió így érkezett Zalaegerszegre

Balaicz Zoltán polgármestert keresték meg a születésnapi országos meseturné szervezői, aki a Kis utcai intézményt ajánlotta, mint a város legnagyobb óvodáját. A tízcsoportos óvodába 230 kisgyermek jár. A Csukás Meserádió programján több mint 120 nagycsoportos vett részt. Az óvoda életében kiemelt helyet foglal el a mese, délelőtt és ebéd után is mesélnek a gyerekeknek. A Süsüt meg kifejezetten imádják, mondta el Horváthné Ambrus Marianna, a Zalaegerszegi Belvárosi I. Számú Óvoda Kis Utcai Székhelyóvoda igazgatója.

Csukás meserádió az óvodában

Fotók: Pezzetta Umberto

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu