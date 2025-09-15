Zalába jött Süsü, és az izgalom a tetőfokára hágott ebben az óvodában a Csukás Meserádió turnéján (galéria)

A Csukás Meserádió országos meseturné célja, hogy Csukás István művein keresztül közelebb hozzák a gyerekekhez a mesék világát. Az országos meseturné mindenhol szó szerint kirobbanó sikert aratott, reméli Zalaegerszegen, a turné hatodik állomásán is elnyomják a gyerekek hangját, mondta érdeklődésünkre az előadás előtt Balog Tamás, a Kossuth Rádió műsorvezetője.

Zalaegerszegen születésnapozott a Csukás Meserádió országos meseturnéja. Bábelőadásukkal a méhek világába varázsolták a gyerekeket. Képünkön Benkő Bence Dániel és Gévai Csilla.

Fotó: Pezetta Umberto / Zalai Hírlap

Csukás Meserádió: bábelőadást hoztak a méhekről

A gyerekek a Méhek a lényeg! bábjátékot tekinthették meg, jobban mondva interaktív módon vállalhatták benne a kis peték szerepét. A rájuk figyelő méhkirálynőt Gévai Csilla gyermekkönyvíró, illusztrátor, a Csukás Meserádió kiemelt kreatív szerkesztője alakította, a here bőrébe Benkő Bence Dániel bábszínész bújt. A gyerekek játszva tanulhattak a méhekről, a bolygó számára oly fontos tevékenységükről. Közös verselés és éneklés is része volt az edukációs születésnapi programnak.

Aztán megérkezett Süsü, a híres egyfejű

De ezzel még nem volt vége a „mesének”, hiszen következett a csúcspont. Balog Tamás egy Csukás mesével örvendeztette meg a gyerekeket, amelynek végén színre lépett Süsü, a sárkány. Az 1977-től 1984-ig futott magyar televíziós bábfilmsorozat nevezetes figurájával való találkozás mindent vitt, a gyerekek nem győzték ölelgetni kedvencüket. Lépegetős társasjáték is várt rájuk, majd üzenetet küldhettek a Csukás mesepostának.

A Csukás Meserádió országos meseturnéjával Süsü, a sárkány is megérkezett Zalaegerszegre. A Kis utcai óvodások óriási szeretettel vették körbe.

Fotó: Pezetta Umberto / Zalai Hírlap

Csukás Meserádió így érkezett Zalaegerszegre

Balaicz Zoltán polgármestert keresték meg a születésnapi országos meseturné szervezői, aki a Kis utcai intézményt ajánlotta, mint a város legnagyobb óvodáját. A tízcsoportos óvodába 230 kisgyermek jár. A Csukás Meserádió programján több mint 120 nagycsoportos vett részt. Az óvoda életében kiemelt helyet foglal el a mese, délelőtt és ebéd után is mesélnek a gyerekeknek. A Süsüt meg kifejezetten imádják, mondta el Horváthné Ambrus Marianna, a Zalaegerszegi Belvárosi I. Számú Óvoda Kis Utcai Székhelyóvoda igazgatója.