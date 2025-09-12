Fennakadások a szolgáltatásban
6 órája
Csőtörés miatt akár az egész várost vízhiány sújthatja Zalában
Csőtörés történt pénteken késő délelőtt Zalalövő vízellátó rendszerén a 86-os út régi nyomvonala közelében, az úgynevezett nagyfernekági elágazó közelében.
A műszaki meghibásodás miatt a Jókai, Bajcsy-Zsilinszky és az azokhoz csatlakozó utcákban biztosan átmeneti vízhiányra kell számítaniuk a fogyasztóknak, de a vízellátás problémái – a vízhiány mellett nyomáscsökkenés vagy megváltozott vízminőség – akár az egész város területén érzékelhető lehet.
