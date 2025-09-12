szeptember 12., péntek

Csőtörés miatt akár az egész várost vízhiány sújthatja Zalában

Csőtörés történt pénteken késő délelőtt Zalalövő vízellátó rendszerén a 86-os út régi nyomvonala közelében, az úgynevezett nagyfernekági elágazó közelében.

Gyuricza Ferenc

 A műszaki meghibásodás miatt a Jókai, Bajcsy-Zsilinszky és az azokhoz csatlakozó utcákban biztosan átmeneti vízhiányra kell számítaniuk a fogyasztóknak, de a vízellátás problémái – a vízhiány mellett nyomáscsökkenés vagy megváltozott vízminőség – akár az egész város területén érzékelhető lehet.


 

 

