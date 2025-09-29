szeptember 29., hétfő

A magyarságot képviselte

1 órája

Leleplezték a Huszárvágás című emlékoszlopot – tisztelgés Zalaegerszeg ikonikus alakjának emléke előtt (galéria)

Címkék#Szántai Lajos#Réti Szabó Sándor#Csondor Csaba#Balaicz Zoltán#emlékoszlop

Zalaegerszeg ikonikus alakjára, a hagyományőrző lovasíjászra és huszárőrnagyra emlékeztek hétfőn. Csondor Csaba, a Zalai Gyepűvédők Nemzetségének vezetője, az I. Császári és Királyi Huszárezred parancsnoka 2024. szeptember 5-én hunyt el. Tiszteletére Huszárvágás elnevezéssel emlékoszlopot állítottak a Boldogasszony kápolna mellett.

Antal Lívia

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc első jelentős és egyben első győztes csatája a 177 évvel ezelőtt megvívott pákozdi ütközet volt, nem véletlen, hogy ezen a napon tartották a megemlékezést. Balaicz Zoltán polgármester idézte fel ezt, hozzátéve: Csondor Csabára, mint 48 hőseire is, a győzelem iránti elkötelezettség, a pozitív hozzáállás és az az életszemlélet volt jellemző, amellyel nemcsak az egyes embereken, hanem azon a közösségen is segíteni akart, amelyhez szívvel-lélekkel tartozott. Mint mondta, Csondor Csaba ikonikus alakjává vált Zalaegerszegnek, az önkormányzat ezért állt szívesen a megemlékezés mellé, és támogatta az emlékoszlop felállítását.

Csondor Csaba tiszteletére emlékoszlopot emeltek
Csondor Csaba tiszteletére emelt Huszárvágás című emlékoszlop előtt balról Szántai Lajos művelődéskutató, Lisztes Attila, Balaicz Zoltán polgármester, Csondor Emese (Csondor Csaba lánya), Lisztes-Győrfalvai Mónika, Tolvaj Márta önkormányzati főtanácsadó és Jagaics János (Zalai Polgári Körök Egyesülete)
Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Csondor Csaba értéket adott át

A folytatásban Kemény Mária olvasta fel azt a megemlékező szöveget, amit Csondor Csaba munkásságáról írt özvegye. Többek között elhangzott: korhű ruhába öltöztetett huszárcsapatával nemcsak Zalaegerszegen, hanem országszerte és a határon túl is képviselte a magyar hagyományokat. Mindemellett tanította az íjászat, a szablyaforgatás és a lovaglás mesterségét, amellyel értéket adott át a következő generációknak, többek között Gébárti-tó partján gyerekeknek szervezett hazaszeretet táborban.

Csondor Csaba tiszteletére emlékoszlopot emeltek
A megemlékezésre elhozták a Szent Korona másolatát.
Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Nem királyfi volt, hanem ember

Szántai Lajos művelődéskutató akit lovaggá avatott Csondor Csaba – azt mondta, az egész Kárpát-medencét és a magyarságot egyben látta a szívében, lelkében, ezért nem véletlenül viselte Csaba királyfi nevét, akiből nem lett király, de megmaradt az örök reménység zálogának, képviselve azt az ifjúságot, amely mindig egy nemzet jövőjét fogja jelenteni. Csondor Csaba is hasonló utat járt be, a jurtatáborokban olyan felnőttként volt jelen a gyerekek számára, akit közülük valónak érezhettek. Nem királyfi, hanem ember volt, hangsúlyozta a művelődéskutató.

Csondor Csaba huszárőrnagyra emlékeztek

 

A szervezők nevében Lisztes-Győrfalvai Mónika köszöntötte a megjelent hagyományőrző egyesületeket. A megemlékezésen Pál Kriszti énekesnő és a Zalai Táncegyüttes adott műsort. A Csondor Csaba tiszteletére készíttetett Huszárvágás című emlékoszlop Réti Szabó Sándor faragozó alkotása, amelyet Balaicz Zoltán és Szántai Lajos leplezett le. 

 

