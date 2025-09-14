Öröm ránézni
2 órája
Őszi dekoráció került a faluba – idén bohókásra vették a figurát
Csömödéren az elmúlt évek hagyományaihoz híven az idén is elkészült az őszi dekoráció.
Évről évre újabb és újabb díszítő elemekkel bővül a kollekció, köszönhetően Tóth Béláné Marika kreativitásának és ügyes kezeinek. Az önkormányzat egész évben törekszik arra, hogy a településkép rendezett legyen, a közterek tiszták és virágosak maradjanak. A most elkészített őszi dekoráció bohókás, vidám színfolt a közös önkormányzati hivatal előtt, amelynek összeállítása igazi közösségi összefogás eredménye. Tóth Béláné mellett közreműködött még Balogh Jenőné Márti, Lovrencsicsné Tánczos Ilona alpolgármester és Tomposné Gyuricza Judit polgármester is.
