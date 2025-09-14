Őszi dekoráció került a faluba – idén bohókásra vették a figurát

Évről évre újabb és újabb díszítő elemekkel bővül a kollekció, köszönhetően Tóth Béláné Marika kreativitásának és ügyes kezeinek. Az önkormányzat egész évben törekszik arra, hogy a településkép rendezett legyen, a közterek tiszták és virágosak maradjanak. A most elkészített őszi dekoráció bohókás, vidám színfolt a közös önkormányzati hivatal előtt, amelynek összeállítása igazi közösségi összefogás eredménye. Tóth Béláné mellett közreműködött még Balogh Jenőné Márti, Lovrencsicsné Tánczos Ilona alpolgármester és Tomposné Gyuricza Judit polgármester is.

Vidám őszi köztéri összeállítás Csömödér központjában

Fotó: Csömödér Önkormányzata