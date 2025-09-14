szeptember 14., vasárnap

Öröm ránézni

38 perce

Őszi dekoráció került a faluba – idén bohókásra vették a figurát

Címkék#Csömödéren#őszi#dekoráció

Csömödéren az elmúlt évek hagyományaihoz híven az idén is elkészült az őszi dekoráció.

Korosa Titanilla

Évről évre újabb és újabb díszítő elemekkel bővül a kollekció, köszönhetően Tóth Béláné Marika kreativitásának és ügyes kezeinek. Az önkormányzat egész évben törekszik arra, hogy a településkép rendezett legyen, a közterek tiszták és virágosak maradjanak. A most elkészített őszi dekoráció bohókás, vidám színfolt a közös önkormányzati hivatal előtt, amelynek összeállítása igazi közösségi összefogás eredménye. Tóth Béláné mellett közreműködött még Balogh Jenőné Márti, Lovrencsicsné Tánczos Ilona alpolgármester és Tomposné Gyuricza Judit polgármester is.

Csömödér
Vidám őszi köztéri összeállítás Csömödér központjában
Fotó: Csömödér Önkormányzata

 

 

