Fejlesztés

53 perce

Hűlt helye a csirkekeltőnek! Családi házak épülnek a romos épület helyén

Címkék#Csirkekeltető#nekeresdi#Németh Gábor

Immár hűlt helye annak a régi, romos épületnek, amely a Nekeresdi út végén állt. Egykor itt csirkekeltető működött, amelynek elbontására, a terület hasznosítására a zalaegerszegi önkormányzat nyílt pályázatot hirdetett. Családi házakat épít a befektető helyére.

Antal Lívia

Németh Gábor, a térség önkormányzati képviselője elmondta, hosszú évek óta keresték a lehetőséget a nekeresdi csirkekeltető hasznosítására, bérbeadására, a veszélyessé vált épület elbontására, s ez végre megvalósulhatott. A nyertes befektető a pályázatban foglaltak szerint elbontotta a romos épületet tavaly, majd a területet is rendbe tette. Ezzel máris látványosabb szakaszába került a fejlesztés.

A csirkekeltető helyére családi házakat épít a befektető
A csirkekeltető romos épületét tavaly elbontotta a befektető
Forrás: Németh Gábor Facebook-oldala

Csirkekeltető: helyén családi házak épülnek

Szomszédságában már két magán lakópark épült. Az egykori csirkekeltető helyére pedig családi házakat épít a befektető a rendezési tervnek, illetve az építési szabályzatnak megfelelően. Miután ezek épületek alacsonyabbak lesznek, környezetbe illeszkedő, nyugodt, családi házas rész jön létre a Nekeresdi út végén. 

A csirkekeltető helyére családi házakat épít a befektető
Íme a beépítésre váró terület, ahová családi házakat épít a befektető
Forrás: Németh Gábor Facebook-oldala

Szerződés köti a befektetőt a terület s az építési telkek közművesítésére és az előtte lévő út átépítésére, aszfaltozására, amit jelenleg kőzúzalék borít, mondta el Németh Gábor.

 

