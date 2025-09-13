Hűlt helye a csirkekeltőnek! Családi házak épülnek a romos épület helyén

Németh Gábor, a térség önkormányzati képviselője elmondta, hosszú évek óta keresték a lehetőséget a nekeresdi csirkekeltető hasznosítására, bérbeadására, a veszélyessé vált épület elbontására, s ez végre megvalósulhatott. A nyertes befektető a pályázatban foglaltak szerint elbontotta a romos épületet tavaly, majd a területet is rendbe tette. Ezzel máris látványosabb szakaszába került a fejlesztés.

A csirkekeltető romos épületét tavaly elbontotta a befektető

Forrás: Németh Gábor Facebook-oldala

Csirkekeltető: helyén családi házak épülnek

Szomszédságában már két magán lakópark épült. Az egykori csirkekeltető helyére pedig családi házakat épít a befektető a rendezési tervnek, illetve az építési szabályzatnak megfelelően. Miután ezek épületek alacsonyabbak lesznek, környezetbe illeszkedő, nyugodt, családi házas rész jön létre a Nekeresdi út végén.

Íme a beépítésre váró terület, ahová családi házakat épít a befektető

Forrás: Németh Gábor Facebook-oldala

Szerződés köti a befektetőt a terület s az építési telkek közművesítésére és az előtte lévő út átépítésére, aszfaltozására, amit jelenleg kőzúzalék borít, mondta el Németh Gábor.