53 perce
Hűlt helye a csirkekeltőnek! Családi házak épülnek a romos épület helyén
Immár hűlt helye annak a régi, romos épületnek, amely a Nekeresdi út végén állt. Egykor itt csirkekeltető működött, amelynek elbontására, a terület hasznosítására a zalaegerszegi önkormányzat nyílt pályázatot hirdetett. Családi házakat épít a befektető helyére.
Németh Gábor, a térség önkormányzati képviselője elmondta, hosszú évek óta keresték a lehetőséget a nekeresdi csirkekeltető hasznosítására, bérbeadására, a veszélyessé vált épület elbontására, s ez végre megvalósulhatott. A nyertes befektető a pályázatban foglaltak szerint elbontotta a romos épületet tavaly, majd a területet is rendbe tette. Ezzel máris látványosabb szakaszába került a fejlesztés.
Csirkekeltető: helyén családi házak épülnek
Szomszédságában már két magán lakópark épült. Az egykori csirkekeltető helyére pedig családi házakat épít a befektető a rendezési tervnek, illetve az építési szabályzatnak megfelelően. Miután ezek épületek alacsonyabbak lesznek, környezetbe illeszkedő, nyugodt, családi házas rész jön létre a Nekeresdi út végén.
Szerződés köti a befektetőt a terület s az építési telkek közművesítésére és az előtte lévő út átépítésére, aszfaltozására, amit jelenleg kőzúzalék borít, mondta el Németh Gábor.