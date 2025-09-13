Lesz világítás is
2 órája
Csilivili, modern pálya épül – több mint százmilliót nyertek a fejlesztésre
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Alapítvány és a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) révén Szentpéterúr újabb támogatást nyert el. Ennek eredményeként sportpálya épül a településen.
Az MLSZ 100 millió forinttal támogatja a projektet, a MMSzA pedig 22,5 millió forintot ad, monda el Szummer László polgármester. E források segítségével új, 20x40 méteres, rekortán borítású, többfunkciós sportpálya épül, palánkrendszerrel, labdafogóhálóval, két kapuval, illetve négy mini futballkapuval, s lesz streetball állvány és palánk is. A pálya körül modern világítási rendszert alakítanak ki.
