Lesz világítás is

1 órája

Csilivili, modern pálya épül – több mint százmilliót nyertek a fejlesztésre

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Alapítvány és a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) révén Szentpéterúr újabb támogatást nyert el. Ennek eredményeként sportpálya épül a településen.

Péter B. Árpád

Az MLSZ 100 millió forinttal támogatja a projektet, a MMSzA pedig 22,5 millió forintot ad, monda el Szummer László polgármester. E források segítségével új, 20x40 méteres, rekortán borítású, többfunkciós sportpálya épül, palánkrendszerrel, labdafogóhálóval, két kapuval, illetve négy mini futballkapuval, s lesz streetball állvány és palánk is. A pálya körül modern világítási rendszert alakítanak ki. 

Ehhez hasonló létesítmény épül Szentpéterúron
Forrás: Fb / Szummer László

 

 

