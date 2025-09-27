szeptember 27., szombat

Búcsúi szentmise

1 órája

Újra elzarándokoltak oda a zalai település hívei, ahol 80 éve nem jártak

Korosa Titanilla
Újra elzarándokoltak oda a zalai település hívei, ahol 80 éve nem jártak

A csesztregi plébánia hívei a Szentkútnál vettek részt a Mária-nevenapi búcsúi szentmisén

Fotó: Fülöp András

A csesztregi Szent Móric-plébánia hívei Molnár Árpád plébános vezetésével Vasváron, a Szentkútnál vettek részt Mária-nevenapi búcsúi szentmisén, valamint Csehimindszenten a Mindszenty József hercegprímás szülőházában berendezett kiállítást is megtekintették. 

A csesztregi plébánia hívei felelevenítették a régi szokást
Fotó: Fülöp András

A vasvári búcsún való részvétel egyben régi hagyomány felelevenítése is volt, az 1986-ban készült néprajzi felmérésben is említik az idősebb csesztregiek, hogy 1945-ig Vasvárra jártak búcsúba a hívek. Mindszenty József pedig Zalaegerszegen káplánként a kerkaújfalui (ma Csesztreg része) születésű Kerkai Jenő hittanára volt a gimnáziumban.

 

