Egymilliárd B. pengő és hamis két euró – ezúttal még Japánból is érkeztek bélyegek (galéria)

A korábbiakhoz hasonlóan nagyon széles volt a kínálat a bélyegek, érmék és egyéb tárgyak gyűjtőinek köszönhetően, így sikeres bemutatót tudtak tartani ezúttal is. A regionális cserenap régi hagyomány. Már csak azért is érdemes megőrizni a jövőnek, mert mindig nagy érdeklődés mutatkozik a rendezvény iránt a városlakók és a máshonnét érkezők körében. Mindemellett ez egyfajta baráti találkozója a kiállítóknak, akik Ausztriából, Horvátországból és Szlovéniából is érkeztek, mondta el dr. Babos István, a Zalaegerszegi Városi Bélyeggyűjtő Kör elnöke.

Regionális cserenap Zalaegerszegen. Képünkön dr. Babos István, a Zalaegerszegi Városi Bélyeggyűjtő Kör elnöke a Japánból érkezett bélyegkisívvel.

Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Cserenap különlegességekkel

A zalaegerszegi bélyeggyűjtő kör is bemutatott egy különlegességet. A magyar–japán diplomáciai kapcsolatfelvétel 150. évfordulójára a Japán és a Magyar Posta bélyegkisívet bocsátott ki 2019-ben. Ennek japán kiadása érkezett meg a kelet-ázsiai országból a regionális cserenapra, tudtuk meg. A siófoki Ganzler Ottó évek óta jár a zalaegerszegi cserenapra. Standján sokféle régi pénzérmével és papírpénzzel találkozhattak az érdeklődők, közte az egymilliárd B. pengővel. Elmondta, hogy a világ egyik legnagyobb inflációjának legyártott, de forgalomba nem került címlete volt ez az 1946-ban kiadott billió pengős. Ennek értéke most 400 ezer forint.

Az Egymilliárd B. pengő a világtörténelem legnagyobb címletű bankjegyeként híresült el.

Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Két eurós emlékérmék

Korábban már írtunk arról, hogy az eurózóna országai évente két alkalommal emlékérmét adhatnak ki, de csak a két eurósból. Ilyen érmék is szerepeltek a kínálatban. Megtudtuk, hogy idén Belgium a nemzeti lottóról és a Spa versenypályáról adott ki két eurós emlékérmét, Észtország az első észt nyelvű nyomtatott szövegről, Finnország az állami látogatásokról, míg Franciaország a Louvre nemzeti múzeumról.

Pál József, a Vas Megyei Éremgyűjtők Egyesületének elnöke gyártáshibás pénzérméket és bankjegyeket gyűjt. Standjánál Császár Szabolcs numizmatikai becsüs és László Erika

Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Hibás és hamis pénzek

Pál József, a Vas Megyei Éremgyűjtők Egyesülete elnökének fő szakterülete a gyártáshibás pénzérmék és bankjegyek kutatása és gyűjtése. A zalaegerszegi születésű szakember standján így többek között darabolási hibás és nyomathiányos forint bankjegyekkel találkozhattunk. Amióta létezik a pénz, azóta hamisítják, került szóba. A gyűjtőknél ezért ilyen pénzérmék is fellelhetők a hamis dénártól kezdve az euróig. Egy hamis két euróst például úgy is fel lehet ismerni, hogy tenyérben tartva könnyebb a valódinál.