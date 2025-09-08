Még főztek is az oktatókkal – Nincs utazás, nem kell kollégium, vagyis az a legjobb egyetem, ami helyben van (galéria)

A csapatépítésről és a hét jelentőségéről az egyetemi központ főigazgató-helyettese, dr. Holczinger Tibor beszélt. Elmondta: az idén összesen 70 új hallgató van, ebből nappali tagozaton 40, míg levelezőn 30 fő nyert felvételt. Mindenki beiratkozott, megismerték egymást, az oktatókat, az egyetemet, az itteni közlekedést, mit merre és hol találnak. "Beillesztették" őket az egyetemi központ életébe, fűzte hozzá.

A csapatépítés egyik programján bográcsokban főztek az oktatók és a gólyák együtt

Fotó: Szakony Attila

Csapatépítés: szabadtéri főzés bográcsban

– Zárásként pedig szabadtéri főzést tartottunk, ahol az oktatók voltak a csapatvezetők, és köréjük gyűltek a gólyák – folytatta. – Mindenki bográcsételt készített, a csapatom például gulyáslevest, mások lecsót, csilis babot és pásztortarhonyát.

A családias légkör elvarázsolta a gólyákat, akik sok hasznos információval gazdagodtak

Fotó: Szakony Attila

Nagykanizsa a legjobb választás!

Az egyik gólya, Nagy Zsombor Nagykanizsáról érkezett, és turisztika-vendéglátás alapszakon tanul majd. Örült annak, hogy helyben szerezhet diplomát. Szerinte jó, hogy nem kell elköltözni, kollégiumban lakni és utazni sem.

Nagy Zsombor úgy érzi, a legjobb egyetemet választotta, hiszen Nagykanizsán él

Fotó: Szakony Attila

Családias légkör az egyetemen

– Az is kifejezetten tetszik, hogy nincs sok hallgató, családias a hangulat – folytatta. – Nem ismertem senkit, amikor idejöttem, de néhány nap alatt sokakkal barátságot kötöttem, és az oktatók bemutatkozása is nagyon tetszett, eddig minden szuper. Jól éreztem magam a héten, a csapatépítés része kiválóan ment. Sőt, sikerült minden információt pontosan megtudnunk arról, hogy mire számíthatunk. Jelentem: felkészültem! A legrosszabbra számítok, hiszen annál már csak jobb jöhet... Nem a turisztika a fő érdeklődési köröm, de nyitottan állok a dolgokhoz.