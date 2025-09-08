szeptember 8., hétfő

Elsős nap

1 órája

Még főztek is az oktatókkal – Nincs utazás, nem kell kollégium, vagyis az a legjobb egyetem, ami helyben van (galéria)

Csapatépítés volt a célja a nappali és levelező tagozatos hallgatók számára szervezett Elsős napok című rendezvénynek a Pannon Egyetem Nagykanizsa Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központban. A csapatépítés bevált, hiszen a hallgatók megismerték a campust, és persze barátságok is köttettek.

Benedek Bálint
Csapatépítés volt az elsődleges célja az Elsős napok rendezvénynek az egyetemi központban

Fotó: Szakony Attila

A csapatépítésről és a hét jelentőségéről az egyetemi központ főigazgató-helyettese, dr. Holczinger Tibor beszélt. Elmondta: az idén összesen 70 új hallgató van, ebből nappali tagozaton 40, míg levelezőn 30 fő nyert felvételt. Mindenki beiratkozott, megismerték egymást, az oktatókat, az egyetemet, az itteni közlekedést, mit merre és hol találnak. "Beillesztették" őket az egyetemi központ életébe, fűzte hozzá.

csapatépítés
A csapatépítés egyik programján bográcsokban főztek az oktatók és a gólyák együtt
Fotó: Szakony Attila

Csapatépítés: szabadtéri főzés bográcsban

– Zárásként pedig szabadtéri főzést tartottunk, ahol az oktatók voltak a csapatvezetők, és köréjük gyűltek a gólyák – folytatta. – Mindenki bográcsételt készített, a csapatom például gulyáslevest, mások lecsót, csilis babot és pásztortarhonyát. 

csapatépítés
A családias légkör elvarázsolta a gólyákat, akik sok hasznos információval gazdagodtak
Fotó: Szakony Attila

Nagykanizsa a legjobb választás!

Az egyik gólya, Nagy Zsombor Nagykanizsáról érkezett, és turisztika-vendéglátás alapszakon tanul majd. Örült annak, hogy helyben szerezhet diplomát. Szerinte jó, hogy nem kell elköltözni, kollégiumban lakni és utazni sem.

csapatépítés
Nagy Zsombor úgy érzi, a legjobb egyetemet választotta, hiszen Nagykanizsán él
Fotó: Szakony Attila

Családias légkör az egyetemen

– Az is kifejezetten tetszik, hogy nincs sok hallgató, családias a hangulat – folytatta. – Nem ismertem senkit, amikor idejöttem, de néhány nap alatt sokakkal barátságot kötöttem, és az oktatók bemutatkozása is nagyon tetszett, eddig minden szuper. Jól éreztem magam a héten, a csapatépítés része kiválóan ment. Sőt, sikerült minden információt pontosan megtudnunk arról, hogy mire számíthatunk. Jelentem: felkészültem! A legrosszabbra számítok, hiszen annál már csak jobb jöhet... Nem a turisztika a fő érdeklődési köröm, de nyitottan állok a dolgokhoz.

Elsős napok Nagykanizsán

Fotók: Szakony Attila

 

 

