Még főztek is az oktatókkal – Nincs utazás, nem kell kollégium, vagyis az a legjobb egyetem, ami helyben van (galéria)
Csapatépítés volt a célja a nappali és levelező tagozatos hallgatók számára szervezett Elsős napok című rendezvénynek a Pannon Egyetem Nagykanizsa Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központban. A csapatépítés bevált, hiszen a hallgatók megismerték a campust, és persze barátságok is köttettek.
Csapatépítés volt az elsődleges célja az Elsős napok rendezvénynek az egyetemi központban
Fotó: Szakony Attila
A csapatépítésről és a hét jelentőségéről az egyetemi központ főigazgató-helyettese, dr. Holczinger Tibor beszélt. Elmondta: az idén összesen 70 új hallgató van, ebből nappali tagozaton 40, míg levelezőn 30 fő nyert felvételt. Mindenki beiratkozott, megismerték egymást, az oktatókat, az egyetemet, az itteni közlekedést, mit merre és hol találnak. "Beillesztették" őket az egyetemi központ életébe, fűzte hozzá.
Csapatépítés: szabadtéri főzés bográcsban
– Zárásként pedig szabadtéri főzést tartottunk, ahol az oktatók voltak a csapatvezetők, és köréjük gyűltek a gólyák – folytatta. – Mindenki bográcsételt készített, a csapatom például gulyáslevest, mások lecsót, csilis babot és pásztortarhonyát.
Nagykanizsa a legjobb választás!
Az egyik gólya, Nagy Zsombor Nagykanizsáról érkezett, és turisztika-vendéglátás alapszakon tanul majd. Örült annak, hogy helyben szerezhet diplomát. Szerinte jó, hogy nem kell elköltözni, kollégiumban lakni és utazni sem.
Családias légkör az egyetemen
– Az is kifejezetten tetszik, hogy nincs sok hallgató, családias a hangulat – folytatta. – Nem ismertem senkit, amikor idejöttem, de néhány nap alatt sokakkal barátságot kötöttem, és az oktatók bemutatkozása is nagyon tetszett, eddig minden szuper. Jól éreztem magam a héten, a csapatépítés része kiválóan ment. Sőt, sikerült minden információt pontosan megtudnunk arról, hogy mire számíthatunk. Jelentem: felkészültem! A legrosszabbra számítok, hiszen annál már csak jobb jöhet... Nem a turisztika a fő érdeklődési köröm, de nyitottan állok a dolgokhoz.
Elsős napok NagykanizsánFotók: Szakony Attila
