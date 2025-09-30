200 milliós csalás! Sikeres vállalkozó így is lehet valaki, ám most a bíróságon folytatódik a történet

A vád szerint az I. és II. rendű vádlott 2020 tavasza és 2023 májusa között megélhetésük biztosítása céljából követtek el bűncselekményeket. A két férfi 31 sértettet tévesztett meg többek között építőipari munkák, napelemrendszer-telepítések, asztalos munkák, vasanyag beszerzése, más gazdasági társasággal való üzleti kapcsolat létesítése, valamint közös vállalkozás indításának ígéretével. A sértettek az ígért munkák elvégzése és az áruk beszerzése előtt átadták a kért összegeket valamelyik vádlottnak, a vállalt feladatok teljesítésére azonban nem, vagy csak kis részben, többszöri felszólításra került sor.