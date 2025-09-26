2 órája
Minőség, mennyiség és meglepő árak! A multikkal szemben a személyes kapcsolatokra épít az újonnan nyílt áruház (galéria, videó)
Új áruház nyílt Letenyén. Ezúttal nem egy multinacionális cég nyitott üzletet, hanem egy családi vállalkozás érkezett fontos mérföldkőhöz azzal, hogy a zalai város frekventált helyén, a horvát határhoz közel nyitotta meg a Joy's Market áruházát.
Hivatalosan is megnyílt a Joy's Market Letenyén, melyet egy családi vállalkozás irányít
Fotó: Szakony Attila
A családi vállalkozást, illetve a Joy's Market áruházat Csordás Attila és felesége, Csordás Attiláné vezeti. Az átadóünnepségen Csordás Attila köszöntötte az első vásárlókat. Elmondta: cégük 2003. szeptemberében alakult, és most, 22 évvel később nyitották meg új áruházukat.
Családi vállalkozás: egy álom válik valóra
– Évekig tartó, sok apró lépés adódott össze, amiből megnyithattuk az áruházat – folytatta Csordás Attila. – Három év keresés után végül Letenyén, a Petőfi utca 1. szám alatt találtunk olyan ingatlant, amelyben megvalósíthatjuk az álmunkat. Szeretnénk, ha ez az áruház egyfajta közösségi találkozási pont is lehetne, ahol letenyeiek és környékbeliek a vásárlás mellett találkozhatnának. A szlogenünk: "Minőség, mennyiség és meglepő árak!" Az áruház 14 embernek ad munkát. Szeretnénk a jövőben a letenyeiekkel együtt dolgozni, hiszen összefogással nagy dolgokat érhetünk el.
Felújításra volt szükség
Csordás Attila az áruház kialakításáról szólva hozzátette: az épület korábban lakatosműhelyként üzemelt, viszont romos állapotban volt. Ezt megvásárolták, az idén tavasszal pedig nekiláttak a felújításnak. Több millió forintból korszerűsítették az épületet, amelyben mintegy 800 négyzetméteren alakították ki az áruházat, amelynek a vásárlótere mintegy 350 négyzetméter. Az áruház hétfőtől szombatig 8-tól 18 óráig tart nyitva.
Nem pusztán egy bolt
Az áruház nyitását Vida László polgármester is üdvözölte. Köszöntőjében kiemelte: nagy öröm, hogy egy családi cég saját erőből vállalkozott arra, hogy Letenyén új értéket teremtsen.
– Ez az üzlet nem pusztán egy újabb bolt – folytatta. – Egy álom vált valóra, amely mögött sok hónapnyi tervezés, kitartó munka és minden családtag elhivatottsága áll. Köszönet azoknak is, akik a háttérben dolgoztak, hogy minden részlet tökéletes legyen. Saját forrásból, családi támogatással és nem kis bátorsággal indult ez az út. Ez az elköteleződés és együttműködés példaként áll ellőttünk. Valódi alternatívát kínál azoknak, akik közvetlen, személyes kapcsolatot és a helyi gazdaságot szeretnék támogatni a nagyobb láncokkal szemben. Az elkövetkező időszakban egy modern, italcsomagolásokat visszaváltó REpont automata is "munkába" áll, amely a vásárlók kényelmét szolgálja.
Térségi központban nyílt az áruház
Az eseményen Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő kiemelte, bátor lépést tett a családi vállalkozás, amikor megnyitotta Letenyén, egy térségi központban a raktáráruházat. "Remélhetőleg megmaradnak, bejön a számításuk, hiszen itt a letenyeieken kívül a környékbeliek is vásárolhatnak", fűzte hozzá.
Joy's Market nyílt LetenyénFotók: Szakony Attila
– Aki nem vállalkozott még az nem tudja, hogy mennyi kockázattal jár egy vállalkozás elindítása és fenntartása – fogalmazott. – Most az láthatjuk, hogy Csordásék családi vállalkozása jó utat választott. Több környékbeli településen több kisboltot üzemeltetnek már, ezért ez az áruház jelenleg a zászlóshajó, de itt ne álljanak meg. Fejlődjenek tovább, mert ezzel nemcsak a saját és az itt dolgozók egzisztenciáját biztosítják, hanem a térségben is értéket teremtenek. És persze tevékenységükkel példát is mutatnak.
Ez a zalai kisbolt lepipálhatja a multikat? Ebben a városrészben megpróbálják (galéria)
Újra pályázhatnak a falusi kisboltok