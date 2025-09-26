Minőség, mennyiség és meglepő árak! A multikkal szemben a személyes kapcsolatokra épít az újonnan nyílt áruház (galéria, videó)

A családi vállalkozást, illetve a Joy's Market áruházat Csordás Attila és felesége, Csordás Attiláné vezeti. Az átadóünnepségen Csordás Attila köszöntötte az első vásárlókat. Elmondta: cégük 2003. szeptemberében alakult, és most, 22 évvel később nyitották meg új áruházukat.

Családi vállalkozás üzemelteti a boltot, balról: Cseresnyés Péter, Vida László, Csordás Attila és Csordás Attiláné

Fotó: Szakony Attila

Családi vállalkozás: egy álom válik valóra

– Évekig tartó, sok apró lépés adódott össze, amiből megnyithattuk az áruházat – folytatta Csordás Attila. – Három év keresés után végül Letenyén, a Petőfi utca 1. szám alatt találtunk olyan ingatlant, amelyben megvalósíthatjuk az álmunkat. Szeretnénk, ha ez az áruház egyfajta közösségi találkozási pont is lehetne, ahol letenyeiek és környékbeliek a vásárlás mellett találkozhatnának. A szlogenünk: "Minőség, mennyiség és meglepő árak!" Az áruház 14 embernek ad munkát. Szeretnénk a jövőben a letenyeiekkel együtt dolgozni, hiszen összefogással nagy dolgokat érhetünk el.

Az ünnepélyes szalagátvágás után megnyitott az áruház, amely a térség központjában várja a vásárlókat

Fotó: Szakony Attila

Felújításra volt szükség

Csordás Attila az áruház kialakításáról szólva hozzátette: az épület korábban lakatosműhelyként üzemelt, viszont romos állapotban volt. Ezt megvásárolták, az idén tavasszal pedig nekiláttak a felújításnak. Több millió forintból korszerűsítették az épületet, amelyben mintegy 800 négyzetméteren alakították ki az áruházat, amelynek a vásárlótere mintegy 350 négyzetméter. Az áruház hétfőtől szombatig 8-tól 18 óráig tart nyitva.

Letenyén a Petőfi utca 1. szám alatt várják a vásárlókat

Fotó: Szakony Attila

Nem pusztán egy bolt

Az áruház nyitását Vida László polgármester is üdvözölte. Köszöntőjében kiemelte: nagy öröm, hogy egy családi cég saját erőből vállalkozott arra, hogy Letenyén új értéket teremtsen.

– Ez az üzlet nem pusztán egy újabb bolt – folytatta. – Egy álom vált valóra, amely mögött sok hónapnyi tervezés, kitartó munka és minden családtag elhivatottsága áll. Köszönet azoknak is, akik a háttérben dolgoztak, hogy minden részlet tökéletes legyen. Saját forrásból, családi támogatással és nem kis bátorsággal indult ez az út. Ez az elköteleződés és együttműködés példaként áll ellőttünk. Valódi alternatívát kínál azoknak, akik közvetlen, személyes kapcsolatot és a helyi gazdaságot szeretnék támogatni a nagyobb láncokkal szemben. Az elkövetkező időszakban egy modern, italcsomagolásokat visszaváltó REpont automata is "munkába" áll, amely a vásárlók kényelmét szolgálja.