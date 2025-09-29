Várták az önkénteseket

A Zala Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ immár tizenharmadik alkalommal rendezett civil véradást, ahol ismét sok önkéntest vártak - számolt be az egerszegihirek.hu. A szervezők hangsúlyozták: a véradás nemcsak életmentő segítség, hanem közösségépítő alkalom is, amely összehozza a civil szervezeteket és az önkénteseket.

Civil véradás, tizenharmadik alkalommal

Fotó: Médiacentrum Zalaegerszeg

A következő hasonló eseményre 2026 februárjában kerül sor. Akik addig is szeretnének segíteni, azok a Zala Vármegyei Vöröskereszt állandó véradóhelyén tehetik meg: minden hétfőn és csütörtökön reggel 8 órától várják a donorokat.

Véradás a kastély udvarában

