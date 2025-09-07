Hatalmas buli a Vadpörkölt fesztiválon! Szombat este a Konyha, valamint ByeAlex és a Slepp adott koncertet (galéria)

Mindkét előadó hatalmas tömeget vonzott a színpad elé, s igazi party-hangulatot teremtettek. A ByeAlexék előtt fellépő Konyha koncertjének persze voltak megható pillanatai is, például amikor eljátszották a Földrevaló című dalt, amit eredetileg a fiatalon elhunyt énekesnő, Fábián Juli emlékének ajánlott a zenekar, ám azóta nagyon sokan saját szeretteik elvesztése iránti fájdalmuk kifejezésére is használják ezt a megható zeneszámot.

ByeAlex és a Slepp a Széchenyi téri nagyszínpadon

Fotó: Pezzetta Umberto

ByeAlex és csapata bevette Zalaegerszeget

A Vadpörkölt és Borfesztivál második napjának főzenekara, a ByeAlex és a Slepp Zalaegerszeget is bevette. A népszerű énekes és csapata mindent meg is tett ennék érdekében, ahogy előző este a Hooligans, úgy szombaton ők is bevetettek vizuál- és pirotechnikát, konfettiesőt, s persze közkedvelt slágereket, amiket főleg a fiatal rajongók énekeltek együtt a frontemberrel.