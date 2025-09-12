szeptember 12., péntek

Hetvenkedő hatvanasok

44 perce

Nagy veszély fenyegeti az időseket – mutatjuk, kik azok, akiket már nem csapnak be! (Galéria, videó)

A kiberbiztonság, az adathalászat, az online csalások és a kábítószer-bűnözés volt a témája a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság Hetvenkedő hatvanasok elnevezésű vetélkedőjének, amelyen a fővárosból és az ország valamennyi vármegyéjéből nyolcvanan vettek részt. A csapatok különféle, időseket tömörítő szervezeteket képviseltek.

Antal Lívia

Az ezüstkorúak a csütörtöki vetélkedő során számot adtak arról, mennyire ismerik az őket fenyegető veszélyeket. A vetélkedő jelentősége, hogy a résztvevőkön keresztül minél több emberhez eljuthatnak azok a bűnmegelőzési információk, amelyek birtokában remélhetőleg minél kevesebben válnak áldozattá.

Kiskunfélegyházáról is jött csapat a zalaegerszegi bűnmegelőzési versenyre.
Kiskunfélegyházáról is jött csapat a zalaegerszegi bűnmegelőzési versenyre. 
Fotó: Pezetta Umberto / Zalai Hírlap

A hagyományos eseményt a zalaegerszegi Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben rendezték. Tolna csapata lett a győztes, Zala a második, míg Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye csapata a harmadik helyen végzett.

Fotók: Pezzetta Umberto

 

