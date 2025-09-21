szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

18°
+29
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Prevenció

1 órája

"A drog mindannyiunk ügye” – különleges bűnmegelőzési program Iharosberényben

Címkék#rendőrség#Iharosberényben#program

A biztonság és a közösség védelme állt a középpontban annak a rendezvénynek, amit a minap rendeztek a Nagykanizsához közeli Iharosberényben. A somogyi településre a kultúrház mérete miatt esett a választás, a programot ugyanis a Pogányszentpéteren évek óta működő Ringharcosok Sportegyesület vezetője Bogdán "Tyson" Zoltán szervezte, aki rengeteget tesz a fiatalokért.

Pásztor András
"A drog mindannyiunk ügye” – különleges bűnmegelőzési program Iharosberényben

Az iarosberényi bűnmegelőzési program szervezői és vendégei.

A kultúrházban rendezett bűnmegelőzési program szervezésében az önkormányzat is szerepet vállalt, a meghívott vendégek között több szomszédos település polgármesterét is köszönthették a szervezők. A rendezvényen előadást tartott Vitári László rendőr őrnagy, a kaposvári bűnmegelőzési osztály képviseletében, aki a rendőrség, az önkormányzat és a civil szervezetek együttműködését emelte ki a hatékony bűnmegelőzés terén, emellett számos példán keresztül érzékeltette, miként kerülhetnek bajba a fiatalok, ha meggondolatlanul cselekednek.

- Úgy gondolom, hogy manapság az egyik legnagyobb problémát a drog okozza, ami mindannyiunk ügye kell, hogy legyen - fogalmazott Bogdán Zoltán, a Ringharcosok Sportegyesület vezetője, aki évek óta összefogja a helyi fiatalokat és a sport által formálja jellemüket.

A rendezvényre elfogadta a meghívást Kiss Jenő többszörös világbajnok testépítő, korábbi Mr. Universum, aki arról beszélt, hogy a sportban nem a gyorsan, különféle szerekkel elért eredmények a fontosak, sokkal inkább a tudatos és kitartó edzésmunka, amelynek révén a testi, lelki és mentális egészség is megőrizhető.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu