"A drog mindannyiunk ügye” – különleges bűnmegelőzési program Iharosberényben

A kultúrházban rendezett bűnmegelőzési program szervezésében az önkormányzat is szerepet vállalt, a meghívott vendégek között több szomszédos település polgármesterét is köszönthették a szervezők. A rendezvényen előadást tartott Vitári László rendőr őrnagy, a kaposvári bűnmegelőzési osztály képviseletében, aki a rendőrség, az önkormányzat és a civil szervezetek együttműködését emelte ki a hatékony bűnmegelőzés terén, emellett számos példán keresztül érzékeltette, miként kerülhetnek bajba a fiatalok, ha meggondolatlanul cselekednek.

- Úgy gondolom, hogy manapság az egyik legnagyobb problémát a drog okozza, ami mindannyiunk ügye kell, hogy legyen - fogalmazott Bogdán Zoltán, a Ringharcosok Sportegyesület vezetője, aki évek óta összefogja a helyi fiatalokat és a sport által formálja jellemüket.

A rendezvényre elfogadta a meghívást Kiss Jenő többszörös világbajnok testépítő, korábbi Mr. Universum, aki arról beszélt, hogy a sportban nem a gyorsan, különféle szerekkel elért eredmények a fontosak, sokkal inkább a tudatos és kitartó edzésmunka, amelynek révén a testi, lelki és mentális egészség is megőrizhető.